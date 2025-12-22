Ｊ１鹿島は２２日、ユースに所属するＦＷ吉田湊海（１７）、ＤＦ元砂晏翔仁ウデンバ（１６）とプロ契約を締結したことを発表した。

過去にユース所属選手のトップチーム昇格を前倒した例はあったが、プロ契約締結はクラブ史上初めてになるという。

吉田は今年４月の横浜ＦＣ戦でクラブ最年少出場記録（１６歳９カ月１４日）を更新。ユースチーム初の三冠を決めた２１日のプレミアリーグ・ファイナルの神戸戦（１△１、ＰＫ３〇２）でも先制点をアシストした。クラブを通じて「アントラーズの一員として、自分が点を取ってチームを勝たせたい」とコメントした。

元砂はナイジェリアにルーツを持つ１９２センチの大型センターバックで、負傷者や出場停止が相次いだ９月の名古屋戦でベンチ入りを果たしている。クラブを通じて「これからまた厳しい競争があると思いますが、しっかり試合に絡めるように頑張っていきます」とコメントした。

◆吉田 湊海（よしだ・みなと）２００８年７月１５日、神奈川・大和市出身。１７歳。ＦＣ多摩ジュニアユースから鹿島ユース入り。豊富な得点パターンを誇る決定力に加え、得点演出力も併せ持つ逸材。１７２ｃｍ、７２ｋｇ。尊敬する選手は鈴木優磨。

◆元砂晏翔仁ウデンバ（もとすな・あんとに・うでんば） ２００９年３月１０日、兵庫・姫路市出身。１６歳。フレスカ神戸から鹿島ユース入り。対人守備に加え、ボランチでもプレー可能な展開力、スピードも武器。１９２ｃｍ、８２ｋｇ。書道八段。