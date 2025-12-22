¡ÖËÌÄ«Á¯¤Î³ËÌäÂê¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¥í¥·¥¢¤¬Î©¾ì¤òÁ¯ÌÀ¤Ë
¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë³«È¯ÌäÂê¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÈó³Ë²½¡Ë¤äÄ«Á¯È¾Åç¤Ë¤ª¤±¤ëËÌÄ«Á¯¤È´Ú¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤ò²þ¤á¤ÆÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢´Ú¹ñÂ¦¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î³ËÌäÂê¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÈÝÄê¤·¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Ë¤Ï¡ØËÌÄ«Á¯¤Î³ËÌäÂê¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥¡¥¯¥¹ÄÌ¿®¤¬22Æü¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ê¥ä¡¦¥¶¥Ï¥í¥ï³°Ì³¾ÊÊóÆ»´±¤Ï¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬ºÇ¶á¡¢Èó¸ø³«¤Ç¥â¥¹¥¯¥ï¤òË¬Ìä¤·¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤ÎËÌÄ«Á¯³ËÌäÂêÃ´Åö¼Ô¤é¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤È¤¹¤ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤ÎÎ®ÉÛ¤Ë¤Ï²¿¤Îº¬µò¤â¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³¤·¤¿¡£
¥¶¥Ï¥í¥ï»á¤Ï¡¢¡Ö¥í¥·¥¢Â¦¤Ï´Ú¹ñÂ¦¤È¤¤¤«¤Ê¤ë¶¨µÄ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ê¿¾í¤È¥½¥¦¥ë¤ÎÆó¹ñ´Ö´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ØËÌÄ«Á¯¤Î³ËÌäÂê¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¡ØËÌÄ«Á¯¤Î³ËÌäÂê¡Ù¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±»á¤Ï¡¢´Ú¹ñ³°¸òÉô¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤¬¥í¥·¥¢¤Î³Ø³¦¡¢ÆÃ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¾·¤¤Ç¥â¥¹¥¯¥ï¤òË¬Ìä¤·¤¿¶ÈÌ³½ÐÄ¥¤ò¡¢¡ÖÎ¾¹ñ³°¸òÅö¶É´Ö¤Î¸ø¼°¸ò¾Ä¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃÕÀÛ¤Ê»î¤ß¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¶¥Ï¥í¥ï»á¤Ï¡ÖÌÜÅª¤ÏÌÀÇò¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥í¥·¥¢Ï¢Ë®¤ÈÄ«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤ÎÊñ³çÅªÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡ÖÌÂÏÇ¤À¡×¥×¡¼¥Á¥ó¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤ËËÌÄ«Á¯¹ñÌ±¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤Î´ðËÜÅªÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÈó³Ë²½¡×¤Ï¿·¤¿¤ÊÃÏÀ¯³ØÅª´Ä¶¤Î²¼¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¢¥í¥·¥¢¤ÏÊ¿¾í¤È¥½¥¦¥ë¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤ëÃç²ð¤â¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡¢£Ä«Á¯È¾Åç¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹´üÅª¤ÊÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î¹½ÃÛ¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¹ñ²ÈÅªÍø±×¤ÈÎ©¾ì¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Î»°ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤ÏÆ±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¶¨ÎÏ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀªÎÏ¤Ï¡¢Î¾¹ñ´Ö¤ÎÊñ³çÅªÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤ËµµÎö¤òÆþ¤ì¡¢Î¾¹ñ¤ÈÎ¾¹ñÌ±¤Î´Ö¤ËÉÔ¿®¤ò¤¢¤ª¤í¤¦¤È¤¹¤ëÌµ±×¤Ê»î¤ß¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤¬¡ÖÈó³Ë²½¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ò»ö¼Â¾åÈÝÄê¤·¡¢ÆîËÌ´Ø·¸¤Ø¤ÎÉÔ²ðÆþ¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤òÇØ·Ê¤ËÀÜ¶á¤ò¿¼¤á¤ë¥íÄ«´Ø·¸¤¬¡¢Ä«Á¯È¾Åç¾ðÀª¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ø¤Î¹ñºÝÅª¤Ê·Ù²ü´¶¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£