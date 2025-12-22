【霖雨】はなんて読む？長雨を意味する漢字
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「霖雨」はなんて読む？
「霖雨」という言葉を見たことはありますか？
「霖」という漢字の読み方を推測することで、読めるはずです。
いったい、「霖雨」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「りんう」でした！
霖雨とは、「何日も降り続く雨、長雨」を意味する漢字。
「霖」という漢字に「りん」と読む林が入っていることから、読み方を推測できた人もいるかもしれません。
霖雨を使った四字熟語に「霖雨蒼生」があります。意味は「苦しむ人たちに恵を与える」というもの。この機会にぜひ覚えておいてくださいね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部