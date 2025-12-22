【霖雨】はなんて読む？長雨を意味する漢字

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！



「霖雨」はなんて読む？ 「霖雨」という言葉を見たことはありますか？ 「霖」という漢字の読み方を推測することで、読めるはずです。 いったい、「霖雨」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「りんう」でした！ 霖雨とは、「何日も降り続く雨、長雨」を意味する漢字。 「霖」という漢字に「りん」と読む林が入っていることから、読み方を推測できた人もいるかもしれません。 霖雨を使った四字熟語に「霖雨蒼生」があります。意味は「苦しむ人たちに恵を与える」というもの。この機会にぜひ覚えておいてくださいね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

