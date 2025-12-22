【西武】前ヤンキース右腕のアラン・ワイナンスと前パイレーツ外野手のアレクサンダー・カナリオ獲得

西武は２２日、前ヤンキースの技巧派右腕・アラン・ワイナンス投手（３０）と、前パイレーツの長距離砲・アレクサンダー・カナリオ外野手（２５）と来季の支配下選手契約を結んだと発表した。背番号はワイナンスが「３０」、カナリオが「２５」に決まった。

広池球団本部長は、「ワイナンス投手は、守備力を生かしてアウトを積み重ねながらイニングを稼ぐ投球をイメージしていますが、３Ａでは高い奪三振率と低い与四球率を記録しており、ＮＰＢの打者を相手にどのような投球を見せてくれるのか非常に楽しみ。カナリオ選手は持ち前の長打力を存分に発揮し、ライオンズの得点力向上に貢献してくれることを期待」と語った。

両選手のコメントは以下の通り。

【ワイナンスのコメント】

伝統があり、多くの人に愛されるチームの一員となれたことを、大変光栄に思います。チームメートや仲間のために全力を尽くし、共に戦える日々を楽しみにしています。家族一同、このような機会をいただいたことに心から感謝しています。ライオンズファンの皆さまと優勝の喜びを分かち合えるよう、全力でがんばります。

【カナリオのコメント】

ライオンズでプレーする機会をいただき、大変光栄に思うとともに、心より感謝しています。監督・コーチ陣、チームメート、そしてファンの皆さまの期待に応えられるよう、日々１００％の力を尽くし、勝利のために全力で戦うことをお約束します。２０２６シーズンが、私たちにとって実り多いものとなるよう努力していきます。ＧＯ ＬＩＯＮＳ！