ヤクルトは２２日、ポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を表明していた村上宗隆内野手がシカゴ・ホワイトソックスと契約合意したと発表した。

村上は球団を通じてコメントした。

「この度、シカゴ・ホワイトソックスと契約させていただく形となりました。野球を始めた頃から僕に携わっていただき、指導していただいた沢山（たくさん）の方々に感謝しています。僕の背中を押してくれた、球団関係者の皆様、最高のチームメイト、監督、コーチ、感謝しています。そして何より天国にいる衣笠会長、ようやくスタートラインに立てました。この期間を会長と共有できないのは残念ですが、天国で『村上おめでとう。だけど、ここからだぞ頑張れ！』と声が聞こえます。死に物狂いで頑張ります。そして、どんな時でも出迎えてくれたつば九郎！ 今後も見守っていてね！ 天国で美味しい（おいしい）ビールが飲めると思います。ここから、また新しい道が始まること、シカゴ・ホワイトソックスで野球ができること、メジャーリーグという夢であった舞台で野球ができること、今はその現実にとてもワクワクしています。最後に、日本で応援してくださっているファンの皆様、これからも変わらぬ叱咤激励（しったげきれい）よろしくお願いします」