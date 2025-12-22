コーリン・チャップマンが築いたロータス誕生から77年

12月14日、『ロータス・テクノロジー・イノベイティブ・リミテッド』は、『ロータス77周年アニヴァーサリー・トラックデイ』を富士スピードウェイで開催した。創業者コーリン・チャップマンが築いたロータス誕生から、77年という節目を記念したものとなる。

【画像】ロータス77周年アニヴァーサリー・トラックデイ開催！新旧、フォーミュラなど51台が集結 全93枚

『ロータスが創業以来追求してきた走る歓びの本質を体感する場』として、ミッドシップスポーツ『エミーラ』、オールエレクトリック・ハイパーSUV 『エレトレ』、オールエレクトリック・ハイパーGT『エメヤ』を含む、新旧あわせて計51台のロータスが集結した。



ロータス77周年アニヴァーサリー・トラックデイ 平井大介

イベントは真冬の開催ということもあり、ラウンジでの『オープニングセレモニー』からスタート。その後、ピットへ移動しエミーラ先導のもと、ロータスが1960〜1970年代に手がけたフォーミュラレーシングカー、『41』、『51FF』、『59B』、『69FF』による『オープニングフォーミュラデモラップ』を実施した。

ヨーロッパをモチーフに製作されたワンオフボート

特別展示エリアには、エリート・レーシング、セブンS2、エラン、FFエラン、ヨーロッパ・スペシャルといったヘリテージモデルが並び、そんな貴重なモデルたちがコースインする『ヘリテージショーケースラップ』を実施。

さらに、ヨーロッパをモチーフに製作されたワンオフボート『ロータス・ヨーロッパ・ラナバウト・スペシャル』も展示され、来場者の注目を集めた。



ロータス77周年アニヴァーサリー・トラックデイ 平井大介

その後は、エミーラ10 台による『エミーラ・エクスクルーシブラップ』が行われ、『77thアニヴァーサリーパレードラップ』では、エミーラ、エレトレ、エメヤといった現行モデルが先導し、フィナーレを迎えた。

この日はあいにくの小雨および霧が立ち込める『富士ウェザー』ではあったが、果敢にコースへと挑むクラシックフォーミュラを筆頭としたロータスたちの姿は、まさに英国のジョンブル魂を感じさせるものであった。