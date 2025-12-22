元AKB48でタレント・歌手の板野友美（34）の妹でアイドルの板野成美（30）が、21日に配信されたABEMA「ななにー 地下ABEMA」（後8・00）に出演。姉にまつわる“困ったこと”を打ち明けた。

自身の大学時代、すでに売れっ子だった姉・友美は都内のタワーマンションで1人暮らし。そこに便乗、家賃や生活費は姉が負担する形で“夢のタワマン暮らし”を実現させていたと語った成美だったが、現在は「ギリギリ23区ぐらいのところ」で、家賃9万円のワンルームマンションで暮らしているという。

そして有名人の姉を持つことで困ったこととして、「ハードルが高すぎる飲み会」を挙げた成美。「私が友達とかと飲み会とかご飯会に行く時、先に友達が“ともちんの妹が来るよ”みたいなことを言っちゃってる」と告白。「それで私が行って“板野成美です”って言うと、3秒ぐらい空気が止まる」と明かした。

成美は「みんな気を遣って言わないですけど、“あんま似てなくね？”みたいな空気が流れる」といい、「それを察して、“期待に添えなくてごめんなさい”って悲しくなる」と打ち明けると、番組MCの「EXIT」りんたろー。は「悲しいな！悲しいエピソード」と同情。タレントの“みちょぱ”こと池田美優は無言でうなずいていた。