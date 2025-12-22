「ヒルトン京都」からの冬の贈り物♡一日20食限定 フェスティブ アフタヌーンティー

開放感あふれる広々とした、吹き抜けの空間。ホテルのコンセプトは、「京都SYNAPSE（シナプス）」。京都の織物をモチーフとした、織物を象徴する洗練されたロビー1階。ロビーラウンジ＆バー「LATTICE LOUNGE（ラティス ラウンジ）」では、1日20食限定でフェスティブ アフタヌーンティーが開催中です。

一日20食限定 フェスティブ アフタヌーンティー

ティースタンドは、シェフからの特製スイーツのプレゼントボックス。乙女ゴコロをくすぐる、キュートな冬の仲間たちが楽しいティータイムを盛り上げてくれます。

この日は、特別にシェフもサンタクロース姿で登場！シェフとっておきのスイーツ、一日20食限定 フェスティブ アフタヌーンティーをご紹介。(この日は、サーブ中のタイミングでシェフがいらっしゃったので特別に撮影させていただきました。)

京都宇治山政小山園ティーセレクション

京都宇治山政小山園ティーセレクションから、実際に手に取り、茶葉の香りを嗅いで選べるので、日本茶本来の味と香りを味わっていただけます。京都の老舗「小川珈琲」のコーヒーなどもフリーフロー。

一皿ずつ提供される特別なスイーツ

かわいい～！とは言わずにいられない「ベアジンジャーブレッド」。ふわっと軽やかな食感と、スパイシーなジンジャーとシナモンの風味が温かい紅茶とも相性がよく、身体も温まる大人スイーツ。

シェフ特製のスイーツが盛りだくさん

「バニラトナカイ」は、口溶けなめらかで濃厚なバニラの風味が楽しめます。角の部分のチョコレートが重なると味わいの変化を楽しみながら、バニラ感を堪能できる一品。

真っ白な雪の結晶が舞い降りた「マロンのバウンドケーキ」は、見た目から手に取りたくなるスイーツ。

しっとりとした食感の中に残る栗のねっとり感のコントラストがポイントで、ほうじ茶と一緒にいただきました。

セイボリーセレクション

「ポテトとサーモンのコロッケパルメザンチーズクリスプ」に「京都産聖護院蕪のヴルーテ柚子とキヌア」。ボリューム感もあり、本格的なお料理がぎゅっと凝縮されたような満足感も味わえます。

手土産やギフトにも最適なテイクアウト

ショケースには、シェフ特製のスイーツがたくさん並んでいます。カラフルなケーキに、自家製のショコラやペストリーなど、手土産やギフトにもぴったりなアイテムがたくさん販売されています。

ヒルトン京都

ロビーラウンジ＆バー「LATTICE LOUNGE（ラティスラウンジ）」（ホテル1階）

フェスティブアフタヌーンティー

ご予約受付(要予約)：ホテル公式ウェブサイトまたはホテル代表電話（075-212-8007）にて

2025年12月5日（金）～2026年1月4日（日）

12:00～17:30（L.O.）

20食限定/要予約120分制

お1人様：6,500円（ドリンク付）