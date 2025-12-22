漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝が21日、テレビ朝日系で全国生放送された。

大会は4分間の漫才をルールに掲げている。同日に行われた敗者復活戦では規定のネタ時間から15秒超過したら警告音が鳴り、30秒超過で強制終了するが、決勝では警告音が鳴らないシステムになっている。漫才の尺が微妙に採点やパフォーマンスに影響を与えていた。

日刊スポーツは決勝で披露された13個の漫才を計測した。最長は真空ジェシカの4分57秒で、最短はママタルトの4分1秒。平均は4分28秒だった。

漫才の尺に大きく影響が出たコンビが2つある。5年連続決勝戦進出の真空ジェシカは長尺4分57秒の漫才が影響し、1点差で最終決戦進出を逃した。

真空ジェシカは5番手登場。つかみで、川北茂澄がいきなり「足コキ元気教室です」と切り出し、奇襲を仕かけた。相方のガクが慌てて「バカが。THE Wの時の後藤（輝基）さんの言い間違え」とツッコミを入れた。ツカミ部分を手厚くし、844点。最終的に845点をたたき出したドンデコルテに差される形となった。

審査員の博多華丸・大吉の博多大吉は95点をつけた上で「ネタ時間が人よりちょっと長めだったんで、もうちょっとドンといけば点数つけられた」と講評。結果、漫才の尺がもう少し短ければ加点が望めていた。

9番手で登場した豪快キャプテンは839点で6位。漫才の尺は4分7秒だった。審査員のナイツ塙宣之は93点をつけた上で「緊張してのか、2人のいいところって対話になるんですよ。ちゃんと相手の話を聞いて、こっちを話すのができるコンビなんですけど。今日はM−1で4分だから、聞く前に行きすぎちゃってテンポが早くなってた」などと指摘した。

大吉は昨年のM−1後に配信されたTBSポッドキャスト「大吉ポッドキャスト いったん、ここにいます！」で漫才のネタ時間について言及。審査する際、ストップウオッチを持参して審査していると明かした上で、昨年の最終決戦の3組中、2組が1分弱超過していたことを指摘した。

「真空ジェシカが決勝のネタで4分52秒やって、大幅に超えてたの。令和ロマンも4分50秒やったの。で、バッテリィズは3分50秒だったの。（ネタを）見ながら、バッテリィズは面白かったけど、なんか食い足りないなと思ったけど、それは当たり前の話で内容量が違ったんよ、1分」と苦笑い。続けて「4分のルールに基づくなら4分50秒は反則かもしれんけど…僕が気にするほど本戦って、時間のことあんま気にしてないんだよね。なぜならやっぱ、テレビショーやから」と説明した。

さらに「敗者復活までは総合格闘技のルールでやってて。でも、決勝だけはプロレスルールの採用なのね。これはもうヤラセとかいうことではなく、カウントの入れ方がなのよ」とも話した。

◆全出場コンビの漫才の尺（日刊スポーツ調べ。マイク前に立って発声した瞬間から計測）※登場順

▽ファーストラウンド

（1）ヤーレンズ 4分34秒

（2）めぞん 4分33秒

（3）カナメストーン 4分33秒

（4）エバース 4分34秒

（5）真空ジェシカ 4分57秒

（6）ヨネダ2000 4分47秒

（7）たくろう 4分21秒

（8）ドンデコルテ 4分7秒

（9）豪快キャプテン 4分7秒

（10）ママタルト 4分1秒

▽最終決戦

（1）ドンデコルテ 4分44秒

（2）エバース 4分21秒

（3）たくろう 4分17秒