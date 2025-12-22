結成15年以内で争う漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝で9位に終わったママタルトが21日深夜、YouTubeで生配信された「M−1打ち上げbyー196」に出演。

出場順を決める「笑神籤（えみくじ）」を引いた大相撲第74代横綱の豊昇龍との対面を語った。

ママタルトのいる席にMCのマヂカルラブリーが向かうと、野田は「狭いって」と身長182センチ、公称約190キロの超巨漢、大鶴肥満をイジった。

村上は「横綱より重いらしい」と話し、「豊昇龍さんより重い人があそこにいちゃダメなんだよ。『横綱デカいな』って思いたいんだよ」とイジった。

大鶴肥満は「わが子のように」と自分より体重が軽い横綱を見ていたとボケた。檜原洋平は「30キロ重いらしい」と大鶴肥満と豊昇龍との体重差を明かした。

X（旧ツイッター）では「横綱豊昇龍関と大鶴肥満 奇跡の出会い（？）」「豊昇龍と大鶴肥満のツーショットの時間は無しですか？」「豊昇龍さんよりもデカい大鶴肥満さん」「豊昇龍はたぶん肥満さんのデカさに驚いたんだと思うwwwwww」などと書き込まれていた。