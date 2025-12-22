a flood of circleが、2026年5月の日本武道館単独公演に向けて行う対バンツアー『20周年記念ツアー“日本武道館への道”』の最終ゲストを発表した。

今回発表されたのは、GLIM SPANKY、w.o.d.、ドレスコーズ、BIGMAMA、ヒトリエ、My Hair is Bad。既に発表されている[Alexandros]、9mm Parabellum Bullet、SIX LOUNGE、cinema staff、SPARTA LOCALS、Nothing's Carved In Stone、バックドロップシンデレラ、PK shampoo、山中さわお＆ELPISを含め計15組が参加する。

また、本日より2月以降の公演対象でチケット2次先行がスタート。詳細は特設サイトで確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）