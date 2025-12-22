【衝撃告白】動物コスプレで痴漢プレイ？街の女性たちが赤裸々に明かす“エロ怖い”実体験
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。12月18日（木）の放送は、「エロくて怖い実体験を大暴露！ エロ怖い話SP」をお届け！ 街中でインタビューした女性たちが、自身が体験したエロ怖い話を告白した。
【動画】動物コスプレで痴漢プレイ？街の女性たちが赤裸々に明かす“エロ怖い”実体験＆蒼井そらが衝撃のワンナイトを告白！
24歳の女性は、彼氏とエッチをした時、お口でするのが嫌で「美味しくないから嫌」と言ったところ、彼氏は台所からハチミツを持ってきて、あそこにかけたという。その時の彼女の反応が微妙だったことから、その後、彼氏がハチミツをかけることはなくなったそう。
25歳の女性は、マッチングアプリで出会った男性とのワンナイトラブをした際、ゴムを付けずにエッチをしてしまい、その後、ウレアプラズマという性病に罹ってしまったことが判明。ウレアプラズマは、性交渉で感染することがある細菌の一種で、炎症を起こすことで、稀に性器の痒みや尿道に違和感を覚える症状が出るそう。さらに女性は、膣カンジタまで発症し、治癒まで3カ月近くかかってしまったという。
26歳の女性は、元カレがコスプレをしてエッチをするのが大好きで、ブタや牛のコスプレをさせられたと告白。しかも、あえぎ声もエッチな感じではなく、獣そのままのあえぎ方を要求されたという。
また、元カレはシチュエーションにもこだわりがあり、動物コスプレのまま電車仕様のラブホテルで痴漢をするというエッチをしたそう。女性も回数を重ねるうちにハマってしまったのか、「そのあえぎ声じゃないと生きていけない瞬間があった」と振り返った。
そんな彼女だったが、彼が自分が寝ている隣でひとりエッチをしていたことに気付き、“ここまでの変態レベルについていけない！”と思い、別れたという。
30代女性は、合コンで、某大手商社に務める容姿も抜群なハイスペック男性と出会いホテルへ行くが、あそこが超極小サイズだったそう。MAXでも小さかったそうで、女性は「天は二物を与えず」と思ったとか。
32歳の女性は、キャバクラで働いていた時、女性と交際していたことがあり、ホテルに入るが、何とそこには見知らぬおじさんがいて3Pに巻き込まれたと告白！
交際していた女性は風俗で働いており、お客であるおじさんを誘ったらしい。しかし、交際相手がおじさんに寝取られるのを見て興奮したという。
画像：PIXTA
