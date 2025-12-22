【高額シールが安ショボ交換！】昔は金欠、現在は余裕アリ！「買ってあげる」＜第2話＞#4コマ母道場
昔も今も、子どもたちはシールが大好き。とくに女の子はかわいいシールを集めることに夢中です。お気に入りのシールを並べて眺めるだけで心が満たされるのでしょう。さらにお友だちとシール交換することで広がる楽しみもあります！ しかし……もしあなたのお子さんが高価で貴重なシールを、安価で価値の低いシールと交換していたとしたら……？ どう思いますか？
第2話 余裕のある暮らし
【編集部コメント】
今回の主人公は30代のママ、ユイさん。ユイさんは、自身が幼いころにほしいものを買ってもらえなかった経験から、娘のミノリちゃんには同じ思いをさせたくないと思っている様子。幸い現在は多少余裕のある生活ができているため、よほど高いものでなければ買ってあげているようです。親子で「かわいい」を見つけては、一緒にお買い物。素敵ですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
