¡¡¸µ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç²Î¼ê¤Î¾®´ØÉñ¡Ê23¡Ë¤È¿¹¸ÍÃÎº»´õ¡Ê25¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÇÀ¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£2¿Í¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎ©¤Á¸þ¤«¤¨Go way / Super Happy Lucky Special Day¡×¤ò17Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ª¤¼¤Á¤£¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Ë¡¢¿·¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤äà¸¶ÅÀá¤È¤â¸À¤¨¤ëÊ¡²¬¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®¡áº´Æ£ÂÙÊå¡Ë
½Ð²ñ¤¤¤«¤é11Ç¯
¡¡2¿Í¤Ï2014Ç¯11·î¤Ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡Ê19Ç¯Ëö¤Ç³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤Ë²ÃÆþ¡£¡ÖÉñ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤Á¤£¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦¤Û¤É¸ø»ä¤È¤â¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤¬´ë²è¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¼¤Á¤£¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é11Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡©
¿¹¸Í¡¡Éñ¤Á¤ã¤ó¤ÏÅö»þ12ºÐ¤Ç¡¢»ä¤¬14ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¼«Í³ËÛÊü¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡£12ºÐ¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤¡Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¤¤¤±¤ë¤Ã¤·¤ç¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´Î¤Î¿ø¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤ÏÅö»þ¤«¤é¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÄÌ³ØÅÓÃæ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤Ëå¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¾®´Ø¡¡¤Á¤£¡Ê¿¹¸Í¡Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¤Î·ëÀ®»þ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÂÐÌÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤â¡Ö¤Ï¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Ï¤¤¡Ä¡×¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤ËÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾®´Ø¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½é´ü¤Îº¢¡¢¿¿·õ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤£¤À¤±¡Ö¥Ý¥«¡¼¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤â¤â¤ÁÀèÇÚ¡Ê»Ì±ÊÅí»Ò¡Ë¤â¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥¬¥ó¥¬¥ó¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¿¹¸Í¡¡¼«³Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤ÆÆ¬¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢Éñ¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÆ±Ç¯Âå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖÏÃ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¾®´Ø¤Ï19Ç¯¤Ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¤ª¤è¤Ó¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¡¢24Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥½¥í¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¹¸Í¤Ï·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ò22Ç¯6·î¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ï¥ï¥¤¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¸ì³ØÎ±³Ø¡£23Ç¯11·î¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡½¡½½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é11Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾®´Ø¡¡¤Á¤£¤Î¥·¥ã¥¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï´°Á´¤ËÊ§¿¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª Î±³Ø¤ä¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¼Ò¸òÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£º£¤Ç¤Ï¥Ï¥í¥×¥íOG¤Î³Ú²°¤Ç¤â¡¢1°Ì2°Ì¤òÁè¤¦¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¹¸Í¡¡Éñ¤Á¤ã¤ó¤Î´Î¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤Î¡Ö¼«Í³¤¹¤®¤ë°¥¬¥¤Ã¤Ý¤µ¡×¤¬¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤ÎåºÎï¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë2¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹¸Í¡¡¤â¤¦¡¢°Â¿´´¶¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·¥½¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÉÔ°Â¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡£2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½º£²ó¥·¥ó¥°¥ë¤ò½Ð¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¾®´Ø¡¡°ÜÆ°¤â¤´ÈÓ¤â»Å»öÃæ¤âÁ´Éô°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¾ï¤Ë¤Ê¤ó¤«³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤Á¤£¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤¯³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¿·¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ
¡½¡½º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï2¿Í¤Î¿¶¤êÉý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®´Ø¡¡¤Ï¤¤¡ª ¤Þ¤º¡ÖÎ©¤Á¸þ¤«¤¨ Go way¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥¬¡¼¥ë¥º»þÂå¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾®´Ø¡¡¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ç¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî»ì¤Ï»³ºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¡¢ºî¶Ê¤ÏKOUGA¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼»þÂå¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥¿¥Ã¥°¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¤«¤éËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¶Ê¡ª¡×¤È»ä¤¿¤Á¤â¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢MV¤âÇÑÔÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Î2¿Í¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤À¤³¦´Ñ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤â¤¦°ìÊý¤Î¡ÖSuper Happy Lucky Special Day¡×¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹¸Í¡¡ÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ê¶ÊÄ´¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¶Ê¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¤Ã¤Ý¤µ¤¬Á´³«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¿¹¸Í¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥¬¡¼¥ë¥º»þÂå¤Î¡ÖOne Summer Night¡Á¿¿²Æ¤Î·è¿´¡Á¡×¤Îà¤½¤Î¸åá¤òÉÁ¤¤¤¿Â³ÊÔ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ ¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¶Ê¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ÎÀ±Éô¥·¥ç¥¦¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÎò»Ë¤òµâ¤ó¤Ç2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£MV¤â¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÖÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¡Á¡×¤È¤ÎÂÐÈæ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ä»£±Æ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿¹¸Í¡¡»ä¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬ÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡×¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¤¾¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¾®´Ø¡¡MV¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢2¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Á¤£¤Ï¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¹õÈ±¥í¥ó¥°¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤ÎÂÐÈæ¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤£¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¡½¡½º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ÀÈó¸ø¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤ò¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®´Ø¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾®´ØÉñ¡ß¿¹¸ÍÃÎº»´õ¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤È½é¤á¤Æ¸«¤¿Êý¤¬¡Ö¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï²¿¤Ê¤Î¡© ¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¡©¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£»öÌ³½ê¤«¤é¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È½Â¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤Ï¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È2¿Í¤Ç¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ª2¿Í¤¬¼çÆ³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®´Ø¡¡2¿Í¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¸õÊä¤ò½Ð¤·¤Æ»öÌ³½ê¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÁ´ÉôµÑ²¼¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤º¤Ë¡Ä¡£¡Ö2wink¡ù×Ä¡×¡Ê¥È¥¥¥¦¥£¥ó¥¯¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡ª
¿¹¸Í¡¡¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢Ã±¸ì¤Î¶Á¤¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½µ¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¯¤·¤ÆÆÉ¤ß¤Å¤é¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¹æ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¡Ö³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤¬µÕ¤ËÎÉ¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½º£¤Ïà´ûÀ®»ö¼Âá¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¾®´Ø¡¡º£¤Ï¤Þ¤ÀÈó¸ø¼°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬³°ËÙ¤òËä¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£ ¤¤¤Ä¤«¸ø¼°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö2wink¡ù×Ä¡×¤òÇØÉé¤Ã¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½11·î¤Ë¤ÏYouTube¡Ö¤ª¤¼¤Á¤£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤â»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¿¹¸Í¡¡°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤ÉÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤éYouTubeÍß¤·¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤â·ó¤Í¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾®´Ø¡¡¼Â¤Ï»£±Æ¤âÊÔ½¸¤â¤Û¤È¤ó¤É¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª MV»£±Æ¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÎ¢Â¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÈÖ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á¤Îà¤æ¤ë¤æ¤ëá¤ÊÁÇ´é¤Ç¤¹¡£¥¥á¥¥á¤ÊÆ°²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÇ¤Ë¶á¤¤2¿Í¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
à¸¶ÅÀáÊ¡²¬¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
¡½¡½º£²ó¤ÏÊ¡²¬¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¸Í¡¡Ê¡²¬¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿å¿æ¤¤ä¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¥á¤â´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¾®´Ø¡¡¼Â¤Ï¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ê¡²¬¤Î¡Ö¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½à¸¶ÅÀá¤È¤â¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®´Ø¡¡¿ÍÀ¸½é¤Î¥ê¥ê¥¤¥Ù¤Ç¥É¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤ÏÂ¤ò±¿¤Ù¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢11Ç¯Á°¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤äOG¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡£´¶³´¿¼¤¯¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¤Á¤£¤È2¿Í¤Ç¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£