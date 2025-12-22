これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、沿岸の地域に波浪注意報が発表されています。夕方にかけて高波に注意ください。

また、上越には濃霧注意報も発表されています。濃い霧による見通しの悪さに注意が必要です。



◆22日(月)これからの天気

いま雪や雨が降っているところも次第にやんでくるでしょう。ただ、スッキリ回復はせず雲の多い状態が続きそうです。

降水確率は、湯沢町は夕方にかけて50%と高く、下越もやや高いところが多くなっています。



◆22日(月)の予想最高気温

最高気温は、3～7℃の予想です。

昨日より10℃以上低くなるところもあり、寒さが厳しいでしょう。



体調を崩さないように暖かくしてお過ごしください。