2025Ç¯¤ËÇä¤ì¤¿¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ï¡©¡¡²¦¼Ô¥Ü¡¼¥±¥¤¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷»Ò¥×¥í¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ»È¤Ã¤¿1ËÜ¡Ú¥¦¥§¥Ã¥¸Çä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
2025Ç¯¤Î¥¦¥§¥Ã¥¸¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ºÇ¿·¤Î½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï²¦¼Ô¥Ü¡¼¥±¥¤¡ØSM10¡Ù¤¬ÉÔÆ°¤Î1°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£2°Ì¤Ë¤Ï¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ØRTZ¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ3°Ì¤¬¥Ô¥ó¡Øs159¡Ù¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÆóÌÚ¥´¥ë¥Õ¿å¸ÍÅ¹¤Î»³ËÜÄ¾¼ù¤µ¤ó¤Ë1Ç¯´Ö¤Î¥¦¥§¥Ã¥¸»Ô¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³²¼ÈþÌ´Í¤Î¡ØRTZ¡Ù¡¢¿½¥¸¥¨¤Î¡ØSM10¡Ù¤Î¥½¡¼¥ë¤òÈæ³Ó¡ª¡¡¡ØFR-5¡Ù¤Ï¥½¡¼¥ë¤¬ÆÈÆÃ
¡Ö1Ç¯´Ö¤º¤Ã¤ÈÇä¤ìÂ³¤±¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Ü¡¼¥±¥¤¤Î¡ØSM10¡Ù¡£ÅöÅ¹¤Ç¤â1·î¤«¤é12·î¤Þ¤ÇÇä¾å¤²1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ØRTZ¡Ù¤¬Âç·òÆ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÈ¯ÇäÄ¾¸å¤Î2·î¡¢3·î¤Ï¥Ü¡¼¥±¥¤¤ÎÇä¾å¤²¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ØRTZ¡Ù¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©¡Ö¤â¤Á¤í¤ó½÷»Ò¥×¥í¤Ç»³²¼ÈþÌ´ÍÁª¼ê¡¢ÃÝÅÄÎï±ûÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬»È¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÇ½ÌÌ¤Ç¤âÂÇ´¶¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤ÇÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤äÀÎ¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡ØSM10¡Ù¡ØRTZ¡Ù°Ê³°¤Ç2025Ç¯¤ËÇä¤ì¤¿¤Î¤Ï¡©¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬¹¥Ä´¤Ç¤·¤¿¡£¡ØFR-5¡Ù¤ÏÉý¹¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×2026Ç¯¤Ï¥Ü¡¼¥±¥¤¤ä¥Ô¥ó¤«¤é¿·ºî¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥¦¥§¥Ã¥¸»Ô¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡Ú¥¦¥§¥Ã¥¸Çä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥È¥Ã¥×3¡Û1°Ì¡¡¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È ¥Ü¡¼¥±¥¤ SM102°Ì¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥× ¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É RTZ3°Ì¡¡¥Ô¥ó s159¢¨¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¢12·î8Æü¡Á12·î14Æü¤Î¥Ç¡¼¥¿¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤Î»ÈÍÑUT¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ØÀ¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
4°Ì°Ê²¼¤Ï¡©¡¡¥¦¥§¥Ã¥¸Çä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥È¥Ã¥×10¤Ï¡©
