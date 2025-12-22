「皆さん気づいていないでしょう」渋野日向子の変化をマネジャーが公表 はたして変わったところとは……？
渋野日向子のマネジャーが公式インスタグラムを更新。「皆さん気づいていないでしょう」と書き始めると、「渋野さん 前髪ができました」と髪型を変えたことを投稿した。
【写真】「前髪ありもお似合い」新しいヘアスタイルの渋野日向子
渋野は自身が主催した「2025年 渋野日向子杯 第4回岡山県小学生ソフトボール大会」が話題になっているが、その時の報道写真でも、今回の投稿で公開した写真を見ても、前髪を作ったヘアスタイルに変わっていることが分かる。この髪型の変化は「#おばあちゃんの提言から」「#一念発起」したそうで、「#何年ぶりかな」「#また見られるかな」「#前髪触っちゃうクセ」と久しぶりに復活させたことも明かしていた。そして前髪のできた渋野を見て「幼くも大人っぽくも」「不思議」と感想を記していた。投稿を見たファンも「前髪ありもお似合いです」「雰囲気変わってまた違う可愛さ」「お姉さん感がマシマシになりましたね」「メッチャ素敵な笑顔！ ありがとう」と新しい髪型を絶賛していた。今季の渋野は米国女子ツアーで苦戦。ポイントランキングは104位で終え、準シード権の獲得もならなかった。そこで来季の出場権をかけた最終予選会に出場すると、24位タイとボーダーライン（25位以内）ギリギリで条件をクリアすることができた。多くのファンが来季の米ツアーでの活躍を期待している。
