４人組のガールズバンド・Ｆａｕｌｉｅｕ．（フォリュー）が来春にキングレコードからメジャーデビューすることが２２日までに決まった。２１日に都内で開催されたワンマンライブ「Ｍｅｒｃｉ ２０２５」で発表。デビューに合わせたアルバムのリリース、４月から全国７都市を回るワンマンツアーの開催も決定した。

今年１年を振り返り感謝を伝える総決算ライブから一転、期待に満ちた新たな活動の報告に、来場したファンがわいた。Ｆａｕｌｉｅｕ．は、Ｃａｎａｃｏ、Ｋａｈｏ、Ａｙａｎｏ、Ｍｉｍｏｒｉの４人組で、２３年３月に結成。インディーズでのラストシングル「ＬＯＯＰ」（１月７日配信リリース）は、１月からテレビ東京系ドラマ「略奪奪婚」のオープニング主題歌に決定している。

Ｃａｎａｃｏは「メジャーデビュー作としてアルバムを皆さんに届けられること、心から嬉しく思います。この１枚には、女性だからこそ抱く光と影、強さと脆さ−そんな二面性をぎゅっと詰め込みました。これからも、私たちにしか歌えない“愛の物語”を音楽に乗せて一つひとつ大切に届けていきたい」とコメント。４月からのワンマンツアーに向けても「直接想いを伝えられる瞬間を今からとても楽しみにしております」とした。