空気階段・水川かたまり、ロング髪＆ナチュラルメイク姿に「マジで吉沢亮だわ」「色っぽ」「綺麗すぎん？」
空気階段・水川かたまり（35）が、日清食品「どん兵衛」のCMに出演。吉高由里子の“立ち位置”をこなし、「可愛すぎる」と話題を集めた。
【写真】まるで吉沢亮！？色気かもすメイク姿の水川かたまり
同CMは、21日放送の漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系 後6：30）決勝の合間に放送された。吉高由里子と板垣李光人が出演する同商品のCMをモチーフにした内容で、自宅でくつろぐ女性役は、吉高ではなく水川。部屋に突然現れた「どんぎつね」役は、板垣ではなく鈴木もぐら（38）が出演した。
CMで水川は、ロングヘアにナチュラルメイク姿を披露。おでんを食べていたところ、突然「最強どん兵衛食べてほしい〜！」と登場したもぐらに対して「何が最強？」「私は？」などと、首をかしげて問いかけるシーンとなっている。
このCMにファンは「おでんを食べる表情が女から見てもドキッとするくらいで…儚さがあるんですよねかたまりさんは」「吉高さんに負けないほど色っぽですよね」「かたまりアップで見ても美しいのちょっとどうかと思う(嫉妬)」「どん兵衛のかたまりが綺麗すぎん？」「美人でビックリ」「かたまりさんの女装は何より清潔感がすごい 女装上手い芸人さんは沢山いるけどあの空気感出せるのはかたまりさんだけだと思う」など絶賛の声が続出。「吉高さんかと思うほどお綺麗なかたまり」「かたまり、化粧したらマジで吉沢亮だわ」などと驚くコメントも寄せられた。
