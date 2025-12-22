『ワンピース』尾田栄一郎、笑顔のシャンクス描く カラーイラストに衝撃「尊すぎる」「カッコええやん」
漫画『ワンピース』原作者・尾田栄一郎氏が、シャンクスのカラーイラストを描き、作品公式Xにて公開された。
【画像】最近見たことない！笑顔のシャンクス 尾田っち描き下ろしのイラスト
これは『ナレッジキング』の優勝賞品として今年7代目ナレッジキングに輝いた優勝者のために描いたもの。Xでは「きゃんさんに尾田っち描きおろしカラーイラスト付きサインを贈呈！その色紙がこちら！きゃんさんはシャンクスをリクエスト」と伝えている。公開されたイラストには、笑顔のシャンクスを見ることができる。
これにファンは「めっちゃカッコええやん 笑顔がまたええよね」「シャンクスの笑顔が尊すぎる…優しさが凄く出てて、本当にカッコいい」「本編の時間軸でこんなに上機嫌なシャンクスを見る事はもうなさそう」などと反応している。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
【画像】最近見たことない！笑顔のシャンクス 尾田っち描き下ろしのイラスト
これは『ナレッジキング』の優勝賞品として今年7代目ナレッジキングに輝いた優勝者のために描いたもの。Xでは「きゃんさんに尾田っち描きおろしカラーイラスト付きサインを贈呈！その色紙がこちら！きゃんさんはシャンクスをリクエスト」と伝えている。公開されたイラストには、笑顔のシャンクスを見ることができる。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。