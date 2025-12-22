TBS NEWS DIG Powered by JNN

きのうは季節外れの暖かさとなった所もありましたが、きょう冬至は冬らしい寒さに戻りそうです。全国的に北よりの風も吹き、空気がより一層冷たく感じられそうです。きょう午後は日本海側で雨や雪の所がありますが、次第に止んでいくでしょう。関東など太平洋側では日差しの届く所が多くなりそうです。日中の気温は北日本と東日本できのうより大幅に低くなります。

＜きょう22日（月）の各地の予想最高気温＞
　札幌： 0℃　 釧路： 2℃
　青森： 3℃　 盛岡： 4℃
　仙台： 7℃　 新潟： 7℃
　長野： 5℃　 金沢： 8℃
名古屋：13℃　東京：12℃
　大阪：12℃　岡山：13℃
　広島：13℃　松江：10℃
　高知：16℃　福岡：15℃
鹿児島：17℃　那覇：22℃

あす日中は日本海側でも日差しが出て、全国的に晴れるでしょう。ただ、西日本や東海は天気が下り坂で、夜は近畿や東海、四国の一部で雨が降りだす見込みです。あさっては全国的にくもりや雨で、関東では冷たい雨になりそうです。25日も関東や北日本でくもりや雨になる見込みです。この先は日々の気温の変化が大きいため、体調管理にお気をつけ下さい。