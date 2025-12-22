きのうは季節外れの暖かさとなった所もありましたが、きょう冬至は冬らしい寒さに戻りそうです。全国的に北よりの風も吹き、空気がより一層冷たく感じられそうです。きょう午後は日本海側で雨や雪の所がありますが、次第に止んでいくでしょう。関東など太平洋側では日差しの届く所が多くなりそうです。日中の気温は北日本と東日本できのうより大幅に低くなります。

＜きょう22日（月）の各地の予想最高気温＞

札幌： 0℃ 釧路： 2℃

青森： 3℃ 盛岡： 4℃

仙台： 7℃ 新潟： 7℃

長野： 5℃ 金沢： 8℃

名古屋：13℃ 東京：12℃

大阪：12℃ 岡山：13℃

広島：13℃ 松江：10℃

高知：16℃ 福岡：15℃

鹿児島：17℃ 那覇：22℃

あす日中は日本海側でも日差しが出て、全国的に晴れるでしょう。ただ、西日本や東海は天気が下り坂で、夜は近畿や東海、四国の一部で雨が降りだす見込みです。あさっては全国的にくもりや雨で、関東では冷たい雨になりそうです。25日も関東や北日本でくもりや雨になる見込みです。この先は日々の気温の変化が大きいため、体調管理にお気をつけ下さい。