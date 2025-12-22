ウィスコンシンウォルワース郡（WDJT）米ウィスコンシン州にあるリゾートで、高級レストランの天井からアライグマが落下して、捕まえようとした客がかまれる騒ぎがあった。同州ウォルワース郡の保安官事務所が明らかにした。

騒ぎは現地時間の14日午後7時半ごろ、グランド・ジニーバ・リゾート内のレストランで発生。対応に協力した野生生物管理業者のマット・スノレックさんはCBS 58の取材に対し、現場に到着すると、消防隊がレストラン裏のごみ箱の下にアライグマを閉じ込めていたと語った。

スノレックさんはアライグマの様子について「やたら元気いっぱいで、怒っていた」と話し、餌をたっぷり食べていたようだと推測。「ケージに入れると静かになって落ち着いた」と話している。

このアライグマは人をかんでいたことから、検査のために動物病院へ連れて行き、安楽死させなければならなかった。

「捕獲した動物については、人をかんでいなければそれ以外の選択肢もある」とスノレックさんは言う。「しかし人をかんでしまったら、選択肢はひとつしかない。できるだけ早く狂犬病に感染していないかどうか検査を受けさせることだ」

検査は同州マディソンの施設で行われる予定だが、ウィスコンシン州で狂犬病のアライグマは極めてまれで、スノレックさんも20年に及ぶキャリアの中で見たことはないという。

「確率は極めて少なくても、死亡率はほぼ100％なので、軽視はできない」とスノレックさんは言い、今回の出来事を教訓として、相応の訓練を受けていない人が野生生物に触れてはいけないことを再認識してほしいと話している。

当局はアライグマにかまれた人の状態を明らかにしていない。スノレックさんによれば、現場には救急車が待機していて、州保健当局がその人と連絡を取っているという。