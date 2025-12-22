元テレビ朝日社員の玉川徹氏が22日、コメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。今年、白のダウンコートを購入したことを明かした。

番組は、12月に交通事故が増えるという話題を紹介。その理由について「飲酒の機会が増えるため、飲酒運転での事故が増える」「冬は暗めの服が多く、夜間は見えにくい」とする専門家の見解を伝えた。

玉川氏は「以前僕、イタリア人に『何で日本人は黒っぽいコートばかり着てるんだ？』って聞かれたことがあって」と回想。「何で？ って言われて、何でだろうなと思ったことがある」と自身でも疑問に感じたという。「確かに丸の内の横断歩道を見ていても、確かに冬になってコートって黒、灰色、紺色ばかりじゃないですか。売ってないわけないんです、白いコート。無難だからなのか、みんながそうだからと合わせているのか。答えられませんでした」と振り返った。

続けて「僕は、だから、今年は白のダウンコートを買いました」とあえて暗い色を避けたと明かすと、「それで事故に遭わなくなるならいいなと思って見てました」と笑った。

MCの羽鳥慎一は、日本人が暗い色のコートを選びがちな理由を「やっぱり無難だからじゃないですか」と推察。「だって赤いコート着てきたら、どうした？ ってなりますよね。別にいいんですけど、まず、どうした？ なりますよね」と苦笑すると、玉川氏は「イタリアだとむしろおしゃれだと捉えられる」と感覚の違いを語った。

話を聞いていた石原良純が「玉川さんが白着ていてひかれたら、怨恨（えんこん）の線も出てきますね」とジョークを飛ばすと、玉川氏も「まず真っ先に良純さん疑います」と即座に返して笑いを誘った。