¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤«¤éºï½ü¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î¤¦¤Á¤Î£±Ëç¤òÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬ºÆ·ÇºÜ
¡¡ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬£±£¹ÆüÌë¤Ë¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×Âè£±ÃÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍâÆü£²£°Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤é¤ß¤Î¼Ì¿¿¤ò´Þ¤à£±£¶¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë×ÖÅÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Èµ¿ÏÇ¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»ÊË¡¾Ê¤Ï£²£±Æü¡¢ºï½ü¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î¤¦¤Á£±Ëç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó´ØÏ¢Ê¸½ñ¤ÎºÇ¿·¸ø³«Ê¬¤ËÆ±¼Ì¿¿¤òÉü¸µ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ£Æ£Ï£Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬£²£±Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ÀÅªµÔÂÔºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸øÈ½Á°¤Ë¼«»¦¤·¤¿¼Â¶È²È¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤ò½ä¤ë»ö·ï¤Ç¡¢ÁÜºº»ñÎÁ¡¢ºÛÈ½»ñÎÁ¤Ê¤É´ØÏ¢Ê¸½ñ¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×Âè£±ÃÆ¤¬»ÊË¡¾Ê¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£ºï½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤é¤ß¤Î¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²²Â¬¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤¦¤Á£±Ëç¤Ï¡¢Èï³²¼ÔÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é°ì»þÅª¤Ë¸ø³«¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ÊË¡¾Ê¤Ï£²£±Æü¡¢£Ø¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÆîÉôÃÏ¶èÏ¢Ë®¸¡»¡¶É¤Ï¡¢Èï³²¼ÔÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼Ì¤Ã¤¿²èÁü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉ²ÃÂÐ±þ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤·¤¿¡£ËüÁ´¤ò´ü¤¹¤¿¤á¡¢»ÊË¡¾Ê¤ÏÀººº¤Î¤¿¤á¤Ë°ì»þÅª¤Ë²èÁü¤òºï½ü¤·¤¿¡£Àººº¤Î·ë²Ì¡¢¼Ì¿¿¤Ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÎÈï³²¼Ô¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë½¤Àµ¤äÊÔ½¸¤â¹Ô¤ï¤ººÆ·ÇºÜ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Îºï½ü¡¦ºÆ·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤ä°ú¤½Ð¤·¤ÎÃæ¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¼Ì¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¿Í¿ÈÇäÇã¤Î°¶ÀûÌò¥®¥ì¡¼¥Ì¡¦¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤¬°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ²¼±¡´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤ÎÌ±¼çÅÞ¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤¬¤³¤Î¼Ì¿¿ºï½ü¤òÈãÈ½¤·¡¢£Ø¤Ë¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÃæ¤Ç¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ò´Þ¤à¼Ì¿¿¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥ë£´£¶£¸¡Ù¤¬»ÊË¡¾Ê¤Î¸ø³«»ñÎÁ¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡©¤Û¤«¤Ë¤â±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÊÆ¹ñÌ±¤Ë¤ÏÆ©ÌÀÀ¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£