Snow Man岩本照、肉体美際立つサンタコス姿で「SASUKE」公式Xにソロ登場「ムキムキなのに天使」「ギャップすごい」と話題に
【モデルプレス＝2025/12/22】12月24日・25日よる6時から放送されるTBS系「SASUKE2025 〜第43回大会〜」の公式X（旧Twitter）が、12月21日に更新された。Snow Manの岩本照のサンタクロースコスチューム姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】スノ岩本、肉体美際立つサンタコス姿
岩本は同番組に過去10回出場してきたが、コンディション不良のため今大会を欠場。投稿では「今大会は欠場となりましたがプロモーションにご協力いただきました」と紹介し、「さすが国民的アイドル ひーくん可愛い」と岩本のサンタクロースコスチューム姿を公開。岩本はサンタ帽をかぶり、ノースリーブのサンタクロースコスチューム姿で両頬に指を当てポーズをとっており、腕や脚の美しい筋肉を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛らしさと筋肉のギャップすごい」「ムキムキなのに天使」「アイドルすぎる」「筋肉と血管最高」「あざといサンタさん」「ソロショット待ってました」「欠場残念だけどプロモーション参加してくれて嬉しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆岩本照、サンタコス披露
◆岩本照のサンタコスに反響
