¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/22¡ÛKing ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤È½÷Í¥¤ÎµÈÀî°¦¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Öµ´¤Î²Ö²Ç¡×¡Ê2026Ç¯3·î27Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢2¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ý¤á¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÀî°¦¡¢Èþ¸ªºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥ÎÏ³«Êü
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï»£±Æ¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë´º¹Ô¡£Í¥¤ì¤¿ÍÆ»Ñ¤ÈÇ½ÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Äµ´¤Î°ìÂ²¤Î¼¡´üÅö¼ç¡¦µ´Î¶±¡ÎèÌëÌò¤Î±ÊÀ¥¤Ï¡¢¡ÖÄ¾µå¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤âÆþ¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤â»£±ÆÁ°¤«¤éËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ä¤«¤·¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë²Ö²Ç¤È¤·¤ÆÎèÌë¤Ë¸«½é¤á¤é¤ì¤ëÅì±ÀÍ®»ÒÌò¤ÎµÈÀî¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ä¤«¤·¤Ë²Ç¤°ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ê±ÇÁü¤¬»£¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍÅ¤·¤¯¸¸ÁÛÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¤òÀä»¿¤·¡¢±ÊÀ¥¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¡£
¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÎèÌë¤¬Êë¤é¤¹µ´Î¶±¡²È¤Î²°Éß¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢½Å¸ü¤Ê»£±Æ¶õ´Ö¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÏÂÁõ»Ñ¤Î±ÊÀ¥¤ÈµÈÀî¤¬ÂçÀª¤Î»ÈÍÑ¿Í¤¿¤Á¤òÁ°¤ËÊÂ¤Ö¾ìÌÌ¤ä¡¢Èþ¤·¤¯Ñ³¤²¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÎèÌë¤¬Í®»Ò¤ØÍ¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¨¡¨¡Èþ½Ñ¡¦¾ÈÌÀ¡¦»£±Æ¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¡È¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤Ø¤È°ìµ¤¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¤È¼ç±é2¿Í¤¬¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢Ìò¤ØË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤â¡£±ÊÀ¥¤ÈµÈÀî¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ëÃÓÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÌò¤È¸þ¤¹ç¤¦2¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇ®ÎÌ¤¬·ë½¸¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤É¤¦Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎèÌë¤ÈÍ®»Ò¤¬µ´¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¹õ¤Î°á¾Ø¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¹ÈÍÕ¤ÎÃæ¤Ç°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ä¡¢µ´Î¶±¡²È¤Î½Å¸ü¤Ê²°Éß¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿²Ö²Ç¤Î¤ß¤ËÅÏ¤µ¤ì¤ëÇò¤¤Èà´ß²Ö¡¢¤½¤·¤Æ¼Âºß´¶¤¿¤À¤è¤¦¡Ö¤¢¤ä¤«¤·ÆÃ¶è¡×¡Ö¸ÑÃ«¡×¤ÎÉ¸¼±¡£±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢ºÇ¤â¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¡Èµ´¡É ÎèÌë¤È¡¢¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ëÍ®»Ò¡£ËÜºî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÁÛ¤¦¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ò¤È¤ê¡×¤È¤¤¤¦²Ö¸ÀÍÕ¤òÈë¤á¤ëÇò¤¤Èà´ß²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2¿Í¤Ï°¦¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤« ¡£º£¸å¤ÏÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢2020Ç¯¤è¤ê´©¹Ô¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥Ï»áÃø¤Î¾®Àâ¡£2021Ç¯¤è¤ê¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤ËÅÅ»Ò»¨»ï¡Önoicomi¡×¤Ë¤ÆÉÙ³ß»áºî²è¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2022¡¦2023¡×¾¯½÷¥³¥ß¥Ã¥¯ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤Ö¡ª¡ªÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ2023¡×¤Ç¤Ï¡ÊÃËÀÉôÌç¡¢½÷ÀÉôÌç¤ò´Þ¤à¡ËÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀÊ´¬¡£º£Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¿Íµ¤ÏÂÉ÷Îø°¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¡£
¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¡£Í¥¤ì¤¿ÍÆ»Ñ¤ÈÇ½ÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤¢¤ä¤«¤·¤¿¤Á¤Ï¡¢»þ¤Ë¿Í´Ö¤ÎÃæ¤«¤é²Ö²Ç¤òÁª¤Ö¡£¤¢¤ä¤«¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Ö²Ç¤ÎÂ¸ºß¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£°ìÅÙ²Ö²Ç¤ò¸«½é¤á¤¿¤é¡¢À¸³¶¤½¤Î²Ö²Ç¤À¤±¤Ë°¦¤òÊû¤²¤ë¡£²ÈÂ²¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ºµÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿Í®»Ò¡ÊµÈÀî¡Ë¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡Èµ´¡É¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¸«¤Ä¤±¤¿¡¢²¶¤Î²Ö²Ç¡½¡×µ´¤Î°ìÂ²¤Î¼¡´üÅö¼ç¡¦ÎèÌë¡Ê±ÊÀ¥¡Ë¤ËÆÍÁ³²Ö²Ç¤È¤·¤Æ¸«½Ð¤µ¤ì¤¿Í®»Ò¡£¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2¿Í¤Î±¿Ì¿¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÀî°¦¡¢Èþ¸ªºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥ÎÏ³«Êü
¢¡¡Öµ´¤Î²Ö²Ç¡×ÆÃÊÌ±ÇÁü½é²ò¶Ø
¢¡¡Öµ´¤Î²Ö²Ç¡×¼Â¼Ì±Ç²è²½
