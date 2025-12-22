乃木坂46梅澤美波、“ほぼノーメーク”透明感溢れる⽩ランジェリー姿 2nd写真集先行カット解禁【透明な覚悟】
【モデルプレス＝2025/12/22】乃木坂46の梅澤美波が2026年2月3日に発売する2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、先⾏カット第6弾が解禁された。
【写真】乃木坂キャプテン「すべてをさらけ出した」“ほぼノーメーク”姿
公開されたのは、⼤⼈の魅⼒があふれる⽩ランジェリー姿。こちらは朝イチのホテルで撮影。ほぼノーメークだからこそ出せる透明感たっぷりの表情に、思わず⾒惚れてしまいそう。“美しい梅ちゃんが2倍になった？”なんとも嬉しい1枚となっている。梅澤は「⾃分が2⼈いる！という⾯⽩いカットになったと思います。“双⼦梅ちゃん”だと思って楽しんでください」とコメントを寄せている。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の「今」を収めた本作。「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら作った1冊となった。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美しい脚を活かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
