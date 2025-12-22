「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」：Netflixにて2026年3月19日(木)より独占先行配信

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険 SBR 製作委員会

12月20日～21日に幕張メッセで開催された「ジャンプフェスタ 2026」のなかで、Netflixで配信されるアニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」や実写ドラマ「ONE PIECE」シーズン2などの最新情報が発表された。「スティール・ボール・ラン」は1st STAGE(全1話、特別編成47分)を皮切りに、2026年3月19日より独占先行配信される。

スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険

1986年に週刊少年ジャンプで連載を開始して以来、世界中で絶大な人気を誇る荒木飛呂彦による「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ。「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」は、19世紀末のアメリカを舞台に、史上初の乗馬による北米大陸横断レースを描いた物語で、これまでのアニメシリーズに携わったスタッフが集結し、“最強の布陣”でアニメ化に挑む。

ジャンプフェスタ2026では、3月19日からの独占先行配信決定とあわせて、新たな予告映像も解禁された。

元天才騎手でありながら半身不随となった主人公ジョニィ・ジョースターが、このレースで優勝を目論む謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリが引き起こした不思議な現象に希望を見出し、「スティール・ボール・ラン」への参加を決意する、本作の重要なシーンが描かれている。二人はそれぞれの思惑を胸に協力関係を結び、過酷な冒険<レース>へと踏み出していく――。

サンドマン

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険 SBR 製作委員会

ポコロコ

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険 SBR 製作委員会

さらに、ジョニィたちと激しいレースを繰り広げる新たなキャラクターも初登場。部族の土地を取り戻すため、賞金を狙って「スティール・ボール・ラン」に参加する青年サンドマン(CV.水中雅章)。そして、占い師にレース期間中は50億人に1人の幸運と告げられたことから、賞金狙いで「スティール・ボール・ラン」に参加した農夫のポコロコ(CV. 松田健一郎)の姿も確認できる。

「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」予告編

実写版「ONE PIECE」シーズン2、チョッパーとミス・オールサンデーの声優決定

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン1：独占配信中、シーズン 2：2026年3月10日(火)世界独占配信

(C)尾田栄一郎/集英社

2026年3月10日から世界独占配信されるNetflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2からは、吹替声優としてトニートニー・チョッパー役で大谷育江、ミス・オールサンデー役で山口由里子が出演することが発表された。

配信中のシーズン1では“東の海(イーストブルー)”を舞台に、ルフィ(演：イニャキ・ゴドイ)が数々の強敵に立ち向かいながら、ゾロ(演：新田真剣佑)、ナミ(演：エミリー・ラッド)、ウソップ(演：ジェイコブ・ロメロ)、サンジ(演：タズ・スカイラー)ら信頼できる仲間たちと出会っていく姿が描かれた。

シーズン2の舞台となるのは、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海、“偉大なる航路(グランドライン)”。ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島……とアラバスタ王国への壮大な道のりが紡がれていく。

そして、“冬島”と呼ばれる寒冷な気候の島国、ドラム島で“麦わらの一味”が新たに出会うことになるのが、“船医”トニートニー・チョッパー(英語の声とフェイシャルキャプチャー：ミカエラ・フーヴァー)。イベントでは吹替声優発表とあわせて、各国のチョッパー役声優が声を吹き込む姿を映した特別映像も公開された。

イベントにあわせて、原作者・尾田栄一郎氏もコメントを寄せ、そのなかでシーズン2について、「チョッパー登場です！ 新しい映像が上がってくる度、僕はキャワイイキャワイイゆうてます。来年3月にはみなさんもそう言うことになります!! その他クセ強キャスト達、イニャキ君達の麦わらの一味感をまた存分に味わってくださいね。実はシーズン3の撮影ももう始まっており、これでアラバスタ編完結！という事になります。お楽しみに!!」と語っている。

実写版「ONE PIECE」S2：チョッパーの各国声優吹替映像

アニメ「SAKAMOTO DAYS」シーズン2制作決定

アニメ「SAKAMOTO DAYS」シーズン2制作決定ビジュアル

「SAKAMOTO DAYS」シーズン1：Netflixにて配信中、シーズン2：制作決定！

(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS 製作委員会

Netflixほか各配信プラットフォームで配信中のアニメ「SAKAMOTO DAYS」は、シーズン2の制作が決定。制作決定ビジュアルと超ティザーPVが公開された。

本作は元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。

第1期では10億の懸賞金がかけられた坂本の元に送り込まれた多くの刺客や、謎の人物“X(スラー)”が放つ強靭な殺し屋たちと次々と激戦を繰り広げた。殺連の特務部隊・ORDERも追っているXの正体がJCC(殺し屋養成機関)時代の同期・有月であることを知った坂本たちは、その手掛かりを求めJCCに潜入することに……！

ジャンプフェスタ2026では、坂本太郎役の杉田智和、朝倉シン役・島崎信長、X(スラー)役・浪川大輔、楽役・内山昂輝が登壇し、第1期の振り返りトークを展開。イベント内で第2期の制作決定が発表された。

公開された制作決定ビジュアルは、JCC時代の坂本が描かれ、大型バイクに跨りながら後方のターゲットに向けて鋭い視線と銃を向ける姿を切り取った、疾走感溢れる1枚。

超ティザーPVは潜入したJCCでは、教育実習生に変装した坂本が大暴れ！ シンは因縁の相手とまさかの再会!? ORDERの南雲と神々廻も次々と襲いかかる刺客と交戦！ 過去が明らかになるとともに、スラーの秘密に迫る――。

「SAKAMOTO DAYS」S2：超ティザーPV