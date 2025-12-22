フィギュアスケート女子で１９９２年アルベールビル五輪銀メダルの伊藤みどりさん。ミラノ・コルティナ五輪最終選考会を兼ね、東京・代々木第一体育館で行われた全日本選手権を現地観戦し、遭遇したＶＩＰに衝撃を受けた。

２１日の最終日、観客席に浅田真央さんと並んで座った伊藤さん。競技終了後にＳＮＳを更新し、「なんと…後ろにＹＯＳＨＩＫＩさんいらっしゃるなんて…」と後ろの席で「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが観戦していたと告白。「Ｘジャパンの『ローズオブペイン』で滑ったことあるのに…」とつづった。

実はＹＯＳＨＩＫＩは、自身の曲「Ｍｉｒａｃｌｅ」を使用して演技した島田麻央の応援に駆けつけていた。ショートプログラム（ＳＰ）で２位に輝いた島田をテレビで目にし、急きょ生観戦を決意したという。

豪華すぎる客席の光景にネットも衝撃。「オーラが凄（すご）い」「激レア３ショット」「演技に集中できないですよね」「強すぎて画面割れます笑」「どなたかしら？！と思っていました！」「世界的なお３人」「異次元すぎ」「テレビで映っててびっくり」と驚きが止まらなかった。