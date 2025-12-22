お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢が１９日、ＡＢＥＭＡの「しくじり先生 俺みたいになるな！」に出演。「しくじり芸人ニュース２０２５」と題し、芸能界のニュースについて熱弁した。

さまざまな話題を出すなかのひとつに「若手芸人が高級車購入ラッシュ」というニュースを提示。とにかく明るい安村が約６００万、「ニューヨーク」の屋敷裕政が約１０００万、「見取り図」盛山晋太郎が約２０００万の車を買うなど、若手芸人たちの「高級車購入ラッシュ」が続いているという現状を語った。また、自身も番組で６５０万円超の車を購入。「今はＹｏｕＴｕｂｅとかでも発信できるから、芸人がどういう車乗ってるかとか。それをＹｏｕＴｕｂｅに載せれば再生数も行くし、ということで、みなさん高級車を買われてる」と理由付けした。

続けて「そんな中、実にほっこりするニュースが入ってきました」と前置きすると、森田は「『東京ホテイソン』ショーゴが１１３万円の軽自動車をローン１３回払いで完済」と発表。スタジオでは一同が拍手し、さらにはＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにアップした動画についても「いろんな芸人がＹｏｕＴｕｂｅあげて何十万再生とかいってるなか、６７００回再生」といじった。