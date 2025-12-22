ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「H3ロケット8号機」エンジンが予定より早く燃焼停止か 「H3ロケット8号機」エンジンが予定より早く燃焼停止か 「H3ロケット8号機」エンジンが予定より早く燃焼停止か 2025年12月22日 12時6分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 2度の延期を経て、鹿児島県の種子島宇宙センターからきょう午前に打ち上げられたH3ロケットですが、エンジンが予定より早く燃焼を停止したとみられ、JAXAが状況を調べています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 墓, 介護, 工場, 大船, 徳島, 老人ホーム, 東京, 法要, フローリング, 神事