吉永小百合、昨年映画撮影中に亡くなった夫への想い告白 51年連れ添った最愛の人【徹子の部屋】
俳優の吉永小百合（80）が、22日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】80歳でも美しい…若々しさ保つ吉永小百合
14歳で映画デビューして66年、今も日本映画界を牽引し続ける吉永が登場。吉永が今話題となっているのは、去年亡くなった写真家・篠山紀信さんが生前撮り溜めた写真の中から厳選した作品と、出演した映画全作品を網羅した写真集。篠山さんとの思い出深い作品を紹介する。
吉永の俳優人生最大の転機となったのは独立。そのきっかけが高倉健さんと共演した映画『動乱』だった。今日は45年前『徹子の部屋』に高倉健さんと一緒に出演した貴重な映像を公開する。
そんな吉永の最新作、124作目の映画が『てっぺんの向こうにあなたがいる』。映画の中では余命宣告を受け闘病するシーンもあったが、実は、実生活では夫の岡田太郎さんががんと診断され、映画撮影中の去年、94歳で亡くなった。51年連れ添った最愛の夫への想いとは。今日は『人生8合目』と言う吉永の俳優人生を聞く。
