【JFA U-18 女子サッカーファイナルズ】大商学園高等学校 2−3 JFAアカデミー福島（12月21日／埼玉スタジアム2002）

【映像】「超高精度クロス」でアシスト

未来のなでしこジャパン候補が輝きを放った。ターゲットにピンポイントで合わせる高精度クロスに、現役の代表選手からも称賛の声が送られている。

12月21日のJFA U-18 女子サッカーファイナルズ（高校・クラブの垣根を超えたユース世代の日本一決定戦）で、JFAアカデミー福島と大商学園高等学校と対戦。JFAアカデミー福島が0ー1で追いかける30分、INAC神戸レオネッサへの加入が内定しているMF榊愛花が違いを作る。

左サイドのボックス脇から右足でインスイングのクロスを上げると、相手DFの間にポジションを取ったMF松下遥蘭が豪快なヘディングシュートを叩き込む。ピンポイントのボールで貴重な同点ゴールをお膳立てしたのだ。

「流石INAC入団だわ」の声も

解説を務めたなでしこジャパンのFW田中美南とDF北川ひかるは、前者が「めちゃめちゃ良いボール。ドンピシャですね」、後者「榊選手のキックが冷静で落ち着いている。それが得点に繋がったので素晴らしいです」と大絶賛した。

このアシストはABEMAのコメント欄でも話題を集め、ファンからは「めちゃくちゃいいキックやん」「完璧なアシスト」「クロスの質が高いなー」「素晴らしいボールからの同点弾」「めちゃくちゃいいキックやん」「綺麗なボール」「流石INAC入団だわ」など称賛の声が寄せられた。

榊は50分に勝ち越しとなるPKを決めて3ー2の勝利に貢献。

JFAアカデミー福島を3年ぶり2回目の日本一に輝いた。

（ABEMA／JFA U-18 女子サッカーファイナルズ）

