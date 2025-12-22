¡ÚÀ¾Éð¡Û¡ÈÀèÈ¯¥¿¥¤¥×¤Îµ»¹ªÇÉ±¦ÏÓ¡É¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹¤È¡ÈÄ¹µ÷Î¥Ë¤¡õ¶¯¸ª¡É¥«¥Ê¥ê¥ª¤Î¿·³°¹ñ¿Í¤ò³ÍÆÀ
¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Ï22Æü¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹Åê¼ê¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥«¥Ê¥ê¥ªÁª¼ê¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÀèÈ¯¥¿¥¤¥×¤Îµ»¹ªÇÉ±¦ÏÓ¤Ç¤¹¡£¼éÈ÷ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò²Ô¤°Åêµå¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3A¤Ç¤Ï¹â¤¤Ã¥»°¿¶Î¨¤ÈÄã¤¤Í¿»ÍµåÎ¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡ÖÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¯ÍÑË¡¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥«¥Ê¥ê¥ªÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÃÓËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ÈÄ¹µ÷Î¥ÂÇ¼ÔÆÃÍ¤ÎÂÇµå³ÑÅÙ¤ò»ý¤Ä³°Ìî¼ê¡×¤È¾Ò²ð¡£¡Ö³°¹ñ¿ÍÁª¼êÏÈ¤òÁè¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤¬²¢À¹¤ÊÅÀ¡×¤ä¡Ö¶¯¸ª¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼éÈ÷ÎÏ¡×¤â³ÍÆÀ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹Åê¼ê¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö30¡×¡¢¥«¥Ê¥ê¥ªÁª¼ê¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö25¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¥¢¥é¥ó¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹Åê¼ê¥³¥á¥ó¥È
ÅÁÅý¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤äÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¶¦¤ËÀï¤¨¤ëÆü¡¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²°ìÆ±¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÍ¥¾¡¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¥³¥á¥ó¥È(¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹Åê¼ê)
¢¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥«¥Ê¥ê¥ªÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹100¡ó¤ÎÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£2026¥·¡¼¥º¥ó¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Â¤êÂ¿¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£GO LIONS!
