咳が長引く… 「マイコプラズマ肺炎」と普通の肺炎の見分け方とは【医師解説】

最近話題に上がることが多い「マイコプラズマ肺炎」。とくに子どもや若い世代に多く見られ、初期症状が風邪と似ているため、見過ごされがちです。しかし、適切な治療を怠ると重症化する可能性もあります。本記事ではマイコプラズマ肺炎と風邪の違いについて、感染症専門医の忽那賢志先生にお話を伺いました。

監修医師：

忽那 賢志（大阪大学大学院医学系研究科 感染制御医学講座教授）

山口大学医学部を卒業後、救急医療などの現場で経験を積み、その後、感染症を専門とするようになる。2009年から奈良県立医科大学感染症センターで研修し、2010年には市立奈良病院で勤務。2012年より国立国際医療研究センター国際感染症センターに勤務。主な著書に「感染症診療とダニワールド」（シーニュ、電子書籍）、「みるトレ 感染症」（医学書院）、「症例から学ぶ 輸入感染症 A to Z」（中外医学社）、「専門医が教える 新型コロナ・感染症の本当の話」（幻冬舎）など。

編集部

マイコプラズマ肺炎は普通の肺炎とどのように異なるのですか？

忽那先生

マイコプラズマ肺炎は、通常の肺炎とは発症の仕方や対象年齢層が異なります。最初は風邪のような喉の痛みや軽い発熱から始まり、咳が長引くのが特徴です。軽症の場合、自然に回復することもありますが、適切な治療が必要なケースも少なくありません。通常の肺炎が高齢者に多い一方で、マイコプラズマ肺炎は10代や20代の若年層や子どもに多く見られます。とくに、子どもの肺炎ではマイコプラズマが原因である頻度が高いことを医師は念頭に置いています。風邪との違いは、咳が長引き、治りにくい点にあります。

編集部

最近「マイコプラズマ肺炎が流行している」と聞きますが、なぜ感染が広がっているのでしょうか？

忽那先生

コロナ禍では、感染対策の徹底や人の移動制限があり、マイコプラズマ肺炎はほとんど見られませんでした。しかし、対策が緩和され通常の生活に戻る中で、人と人の接触が増えたため感染が拡大しています。さらに、数年間にわたり感染が少なかったことで免疫を持つ人が減少しているのも要因の一つです。そのため、現在はマイコプラズマ肺炎の感染リスクが高まっていると言えます。

編集部

感染しやすい人やリスクの高い人の特徴を教えてください。

忽那先生

とくに感染しやすい体質があるわけではありませんが、若年層、とくに子どもや10代・20代の人に多く見られます。一方、重症化しやすいのは高齢者や、慢性の呼吸器疾患や心疾患を持つ人です。こうした方々は、症状が軽度でも早めに医療機関を受診することが重要です。

※この記事はメディカルドックにて＜「マイコプラズマ肺炎」と「肺炎」の違いを医師が解説 10・20代に発症者が多くなる?＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。