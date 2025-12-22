2026年3月27日に全国公開される永瀬廉と吉川愛のW主演映画『鬼の花嫁』のメイキングとインタビューを収めた特別映像が公開された。

参考：King & Prince 永瀬廉×吉川愛W主演で『鬼の花嫁』実写映画化 ティザービジュアル＆特報も

本作は、2020年に刊行され、2021年から富樫じゅん作画によるコミカライズもスタートしたクレハによる同名小説を映画化する和風恋愛ファンタジー。脚本は『夢中さ、きみに。』（MBS）の濱田真和、監督は『40までにしたい10のこと』（テレ東系）、『九龍ジェネリックロマンス』の池田千尋が務める。

あやかしと人間が共存する世界。優れた容姿と能力で人々を魅了するあやかしたちは、時に人間の中から花嫁を選ぶ。あやかしにとって花嫁の存在は唯一無二。一度花嫁を見初めたら、生涯その花嫁だけに愛を捧げる。家族から愛されず虐げられてきた柚子が出会ったのは、あやかしの頂点に立つ“鬼”だった。鬼の一族の次期当主・玲夜に突然花嫁として見出された柚子。この出会いをきっかけに、2人の運命は大きく動き出していく。

あやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主で、崇高なカリスマ性を持つ鬼龍院玲夜を本格ラブストーリー映画初主演となる永瀬が演じ、家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子役を吉川が担当する。

インタビューは撮影の真っ只中に敢行。鬼龍院玲夜役の永瀬は、「直球のラブストーリーは初めてで、あやかしと人間が共存する世界というファンタジーの要素も入った世界観で、すごく楽しみでした」と、自身も撮影前から本作の世界観に魅了されたことを明かす。東雲柚子役の吉川は、「あやかしに嫁ぐ不思議な世界ですが、すごく綺麗な映像が撮れるんじゃないかなと思いました」と、本作ならではの映像美を絶賛し、永瀬も納得の様子。

メイキング映像では、玲夜が暮らす鬼龍院家の屋敷を中心とした、重厚な撮影空間が明らかに。和装姿の永瀬と吉川が大勢の使用人たちを前に並ぶ場面や、美しく儚げな眼差しで玲夜が柚子へ優しく語りかけるシーンなどが確認できる。さらに、池田監督と主演2人が言葉を交わし、役へ没入していく姿も。

さらに、場面写真も初公開。玲夜と柚子が鬼のアイコンでもある黒の衣裳に身を包み、幻想的な紅葉の中で愛おしそうに見つめ合う姿や、鬼龍院家の重厚な屋敷、あやかしに選ばれた花嫁のみに渡される白い彼岸花、そして「あやかし特区」「狐谷」の標識などが切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）