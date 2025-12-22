いつもの材料で映え見せ！センスアップしたとりの揚げものおかず2品
とり肉料理といえば、子どものリクエストはから揚げばかり。食卓がマンネリ化している…。そんなときにおすすめなのが、デパ地下おかずみたいでセンスのいい、「とりの揚げ物」メニューです。子どもから年配の方まで思わず「おお！」と気分がアガる、「今っぽい」レシピ2品を紹介します。簡単に映え見せさせるためのテクニックも、ぜひ参考にしてくださいね。
韓国風の甘辛いたれがあとを引く
【材料・2人分】＊1人分447kcal／塩分1.7g
・とり手羽中（半割りにしたもの）・・・16本（約350g）
・赤パプリカ ・・・1個
・白いりごま・・・ 適量
■A＜混ぜる＞
└おろしにんにく、一味唐辛子・・・ 各小さじ1/4
└酒 ・・・大さじ2
└みそ、トマトケチャップ・・・ 各大さじ1
└砂糖 ・・・小さじ2
└酢 ・・・小さじ1
酒 こしょう 片栗粉 サラダ油
【作り方】
1．パプリカは大きめの一口大の乱切りにする。
2．手羽中は酒小さじ1、こしょう少々をもみ込み、片栗粉を薄くまぶす。
3．フライパンに油を1cm深さまで入れ、約170℃に熱する。2、1を入れ、途中、上下を返しながらパプリカは約30秒、手羽中は3〜4分揚げ焼きにし、いったん取り出す。
4．フライパンの油をあけてさっと拭き、Aを入れて中火にかける。煮立ったら3を戻し入れてさっとからめる。器に盛り、ごまをふる。
■レモンペッパーチキン
とり肉は、つまみやすいスティック状にカット
【材料・2人分】＊1人分342kcal／塩分1.6g
・とりむね肉（皮なし）・・・ 1枚（約220g）
■A
└レモン汁 ・・・大さじ1と1/2
└塩 ・・・小さじ1/2
・牛乳 ・・・大さじ1
・レモンのくし形切り、ミニトマト、フリルレタス・・・ 各適量
■B
└片栗粉 ・・・大さじ6〜7
└粗びき黒こしょう・・・ 小さじ1/2
サラダ油
【作り方】
1．とり肉は1.5cm四方の棒状に切る。ボウルに入れてAをもみ込み、約20分おく。牛乳を加えてもみ込み、Bを加えてしっかりとまぶす。
2．フライパンに油を1cm深さまで入れ、約170℃に熱する。1を入れ、途中、上下を返しながら3〜4分カラリと揚げ焼きにする。器に盛り、レモン、ミニトマト、フリルレタスを添える。
＜簡単映え見せテク＞
・色鮮やかな食材を活用
・盛りつけに立体感を
＊ ＊ ＊
から揚げも、「レモンペッパーチキン」のように肉の切り方を変えると、それだけで楽しい雰囲気になります。赤、黄色、緑のつけ合わせと立てるようにカゴに盛り込み、カラフルに仕上げれば、さらにキュート！ 「ヤンニョムチキン」のコク深い甘辛味のソースもぜひお試しあれ。
レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々