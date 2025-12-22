大会名：全米女子オープン選手権

期間：5/29～6/1

コース：エリンヒルズGC

ヤード：6829

パー：72

【写真】渋野日向子、27歳バースデーの“超シブコスマイル”に祝福続々 復活願う声も「明るい明日が待っている」「復活を信じて待つ」

渋野 日向子 全米女子オープン選手権の戦績、順位は？

※この記事では、5/29～6/1に開催された全米女子オープン選手権での渋野の戦績や順位を振り返ります。

全米女子オープン選手権が5/29～6/1、エリンヒルズGC（6829ヤード、パー72）で行われた。渋野 日向子は初日12位タイでスタート。第2ラウンドは2位タイ、第3ラウンドは3位タイ、第4ラウンドは7位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：6バーディ・4ボギーの70、トータル70で首位と2打差の12位タイ

第2ラウンド：5バーディ・2ボギーの69、トータル139で首位と3打差の2位タイ

第3ラウンド：2バーディ・2ボギーの72、トータル211で首位と2打差の3位タイ

第4ラウンド：2バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの74、トータル285で首位と4打差の7位タイ

全米女子オープン選手権 とは？

全米ゴルフ協会（USGA）が主催。第1回は1946年開催と、全米女子メジャーの中では最も歴史が長く、権威ある大会となっている。2024年は笹生優花が優勝。今大会はスウェーデンのマヤ スタルクが優勝し、賞金2,400,000ドルを獲得した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載