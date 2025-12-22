山形県内で特殊詐欺の被害が相次いで確認されています。

【写真を見る】YouTubeで実在の経済評論家が話す動画を見て...70代女性が現金約700万円の特殊詐欺被害に 県内で特殊詐欺被害が相次ぐ（山形）

山形市の７０代の女性はＹｏｕＴｕｂｅ動画をきっかけに現金７００万円余りをだまし取られる特殊詐欺被害にあいました。

警察によりますと今年９月上旬、山形市の７０代の女性はＹｏｕＴｕｂｅで実在の経済評論家が「資産を守るための考え方を配信しています」などと話している動画を見たということです。

女性はこの経済評論家から指導をうければ投資で利益を得られると信用し、掲載されていた広告から株投資を勧めるサイトにアクセスしました。

女性はそこで女性の名前のＬＩＮＥアカウントを登録したということです。

するとＬＩＮＥアカウントからは優良株の紹介や売り買いをするタイミングが送られてきました。

また、別のアカウントから入金手続きの説明を受け、指定された口座に現金７３１万円を振り込んだということです。

投資する現金がなくなったことから親族に相談したところ詐欺を指摘され被害に気が付きました。

県内ではインスタグラムやＴｉｋＴｏｋなどに掲載された副業広告をきっかけに現金や暗号資産をだまし取られるＳＮＳ型投資詐欺の被害が相次いで確認されていて、警察が注意を呼び掛けています。