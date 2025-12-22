セルティックが新体制初勝利！１Aの日本代表FWの現地評価は？「１点、いや２点決めるべきだった」
現地時間12月21日、日本人４選手を擁する名門セルティックは、スコットランドリーグ第18節で、アバディーンとホームで対戦し、３−１で勝利。ウィルフリード・ナンシー新監督体制５試合目で、ついに初白星を挙げた。
久しぶりに勝点３を手にしたゲームで、日本人唯一の先発入りを果たした前田大然は、存在感を見せる。スコアレスで迎えた39分、左サイドで相手DFの背後を取って抜け出すと、ダイレクトでクロスを供給。これに反応したベンジャミン・ニグレンのゴールをお膳立てした。
現地メディア『67 HAIL HAIL』は、アシストを記録した28歳の日本代表FWに６点を与え、「良い走りを見せ、ゴールに迫るチャンスもいくつかあった」と評価。しかし、「この試合で１点、いや２点決めるべきだった」と指摘している。
一方で69分から途中出場した山田新には５点を付与。「あまり大きなインパクトを与えなかった」と評している。
なお、稲村隼翔はベンチ入りも出番なし、旗手怜央はメンバー外となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田が先制点をアシスト！セルティックの新体制初勝利に貢献！
