「屈辱に次ぐ屈辱」「衝撃だ」韓国が香港にまさかの敗戦→日本に完敗の中国ともドローで韓メディアは茫然「W杯への展望は暗くなった」【U-15東アジア選手権】
現在、中国で開催されているU-15東アジア（E-１）選手権で、韓国代表が苦しんでいる。
日本と同じグループAの韓国は、初戦で香港に０−２でまさかの敗戦を喫すると、日本に０−３で完敗した中国との一戦も１−１のドローに終わったのだ。
韓国メディアはこの結果に茫然。『Xports News』は、「韓国代表、中国ではなく香港に０−２の完敗。中国とは引き分け。２試合連続未勝利の屈辱」と見出しを打ち、こう報じた。
「屈辱に次ぐ屈辱だ。まさに『恥辱』という言葉しか出てこない。U-15韓国代表は、2025東アジア選手権で香港に衝撃の敗北を喫し、続く中国戦も引き分けにも終わった」
同メディアは、「今大会に出場する選手たちは2010年生まれで、２年後に開催されるU-17アジアカップ、そして同年に開催されるU-17ワールドカップに向けて準備を進めている。しかし、実力で劣る香港チームに敗れ、中国戦も物足りなかったことで、ワールドカップへの展望は暗くなってしまった」と嘆いた。
日韓戦の前に勝点１という結果は、韓国サッカー界に衝撃を与えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
日本と同じグループAの韓国は、初戦で香港に０−２でまさかの敗戦を喫すると、日本に０−３で完敗した中国との一戦も１−１のドローに終わったのだ。
韓国メディアはこの結果に茫然。『Xports News』は、「韓国代表、中国ではなく香港に０−２の完敗。中国とは引き分け。２試合連続未勝利の屈辱」と見出しを打ち、こう報じた。
同メディアは、「今大会に出場する選手たちは2010年生まれで、２年後に開催されるU-17アジアカップ、そして同年に開催されるU-17ワールドカップに向けて準備を進めている。しかし、実力で劣る香港チームに敗れ、中国戦も物足りなかったことで、ワールドカップへの展望は暗くなってしまった」と嘆いた。
日韓戦の前に勝点１という結果は、韓国サッカー界に衝撃を与えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】