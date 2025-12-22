GRe4N BOYZの新曲に&TEAMが歌唱参加！楽曲配信、&TEAMメンバー出演のMV公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

GRe4N BOYZの新曲に&TEAMがフィーチャリングで歌唱参加し、楽曲「OTAKEBI feat. &TEAM」として12月22日21時に配信リリースが決定。同時刻にMVも公開される。

■&TEAMはバスケットボールプレイヤーとしてMV出演

GRe4N BOYZが書き下ろしたのは、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（以下｢B.LEAGUE｣）が運営し、現在開催中の「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」の公式テーマソング。そのB.LEAGUE 10th公式アンバサダーを務めるグローバルグループ&TEAMがフィーチャリングで楽曲に歌唱参加し、「OTAKEBI feat. &TEAM」として、12月22日21時に配信リリースされることが決定した。

また、同じく21時にMVが公開される予定で、&TEAMメンバーがバスケットボールプレイヤーとして出演する。

■GRe4N BOYZ コメント