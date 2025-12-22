GRe4N BOYZの新曲に&TEAMが歌唱参加！楽曲配信、&TEAMメンバー出演のMV公開決定
GRe4N BOYZの新曲に&TEAMがフィーチャリングで歌唱参加し、楽曲「OTAKEBI feat. &TEAM」として12月22日21時に配信リリースが決定。同時刻にMVも公開される。
■&TEAMはバスケットボールプレイヤーとしてMV出演
GRe4N BOYZが書き下ろしたのは、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（以下｢B.LEAGUE｣）が運営し、現在開催中の「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」の公式テーマソング。そのB.LEAGUE 10th公式アンバサダーを務めるグローバルグループ&TEAMがフィーチャリングで楽曲に歌唱参加し、「OTAKEBI feat. &TEAM」として、12月22日21時に配信リリースされることが決定した。
また、同じく21時にMVが公開される予定で、&TEAMメンバーがバスケットボールプレイヤーとして出演する。
■GRe4N BOYZ コメント
こんにちは！ GRe4N BOYZです！
この度りそなグループB.LEAGUE 2025-26 SEASONの公式テーマソングを作らせていただきました。
B.LEAGUE10周年という節目と来年から始まるB.革新への架け橋となる大切なシーズンにバスケットボールの楽曲を作れることがとても嬉しいです。
選手やコーチがあげる OTAKEBI や観客が作り上げる会場のOTAKEBIと重なる楽曲になれば幸いです!!!!
■GRe4N BOYZアルバムリリース決定
さらに、GReeeeNからGRe4N BOYZに改名して2枚目となるCDアルバム『あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、』が、2026年2月25日にリリースされることが決定。今作には、TVアニメ『ONE PIECE』オープニング主題歌で話題となった「天使と悪魔」、現在放送中の“KEIRIN”TVCM の「スピード」など、数々の楽曲に加えて、「りそなグループB.LEAGUE 2025-26 SEASON」公式テーマソングの「OTAKEBI GRe4N BOYZ ver.」も収録される。
初回限定盤には、2025年の全国ツアー『GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2025「“The XY” ～明日、今日よりも」』から、ツアー本編とアンコールパートの楽曲を収録したCD2枚組が収録される。
また、UNIVERSAL MUSIC限定セット「ONE PIECEフィギュア 天使 ver.および悪魔 ver.」として、ここでしかゲットできないONE PIECEルフィのオリジナルフィギュア付きセット商品も発売決定。TVアニメ『ONE PIECE』オープニング主題歌「天使と悪魔」にちなんだ2種類のフィギュアとなっている。
さらに、CDに封入する応募抽選用シリアルコードで、GRe4N BOYZメンバー本人が参加するイベントに応募が可能。それに加えて、2026年1月にはGRe4N BOYZの2026年の全国イベントに連動した抽選応募用シリアル付き商品の予約販売と、上記とは異なるメンバー本人が参加するイベントの抽選応募用シリアル付き商品の予約販売も発表される。詳細は後日発表となる。
■リリース情報
2025.12.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「OTAKEBI feat. &TEAM」
2026.02.25 ON SALE
ALBUM『あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、』
