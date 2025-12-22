布袋寅泰が自身のインスタグラムを更新し、アイナ・ジ・エンドとの2ショットを披露した。

【写真】布袋寅泰がアイナ・ジ・エンドのライブに駆けつけ、2ショットを公開

■アイナ・ジ・エンドのライブを鑑賞した布袋、「アイナちゃん最高！」

布袋は「昨夜はアイナ・ジ・エンドさんの『nukariari』を観に東京ガーデンシアターへ」と綴り、12月20日に東京ガーデンシアターで開催されたアイナ・ジ・エンドのソロ公演を鑑賞したことを報告。フード付きパーカーのカジュアルな姿で微笑む布袋が、ピンクとブラウンのボーダー柄ニット姿であごピースしているアイナとの2ショットを公開した。続けて「歌、ダンス、パフォーマンス、MC、演出もサウンドも何もかもが進化していました。アイナちゃん最高！」と称賛を送った。また「河野圭さんをリーダーとするバンドの息もぴったり。TEAMアイナの皆さん、お疲れ様でした。素晴らしいライブでした」とTEAMアイナに対してもリスペクトを表明。最後には「アイナちゃん、革命道中まだまだまっしぐらに突き進んでください！いつまでも応援しています」と熱烈なエールを贈った。

ふたりは、2023年にリリースされた布袋のアルバム『GUITARHYTHM VII』収録の「Andromeda（feat. アイナ・ジ・エンド）で共演。SNSでは「またコラボが見たいです」「再コラボを熱望」「45周年でもコラボしてくれたら嬉しい」と再タッグを熱望するコメントが続々と集まっている。

■アイナ「一緒にライブを作ってくれてありがとうございます」とファンに感謝

アイナは自身のXを更新し「こんなに１曲１曲に真心こめて歌えたのは初めてかなと思うほど愛のパワーが溢れてました。一緒にライブを作ってくれてありがとうございます。ぬかりある日々でも、あなたが朗らかに歩んでいけますように」とファンへの感謝を綴った。

そして、観客と一緒に撮ったステージでの集合ショット（1枚目）、ヴェールをかぶった衣装でのバックステージでの貴重な一瞬（2枚目）、真っ赤な衣装のアイナをステージをサポートしたメンバーたちが囲んだ集合ショット（3枚目）、ライブ中の会場全景（4枚目）を映し出した。

■生田絵梨花もアイナのライブに参戦「かっこよすぎなのよ」

生田絵梨花も自身のInstagramを更新し、「かっこよすぎなのよ」と綴り、アイナとの2ショットを披露した。今回のライブTシャツを身に纏った生田とボーダー柄のニット姿のアイナが、顔をくっつけた笑顔の2ショットだ。ふたりの多幸感溢れる表情が印象的だ。

SNSには「ふたりとも最高の笑顔だね」「とにかくかわいい2ショット」「推しと推しの2ショット」といった声を見ることができる。