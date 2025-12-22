櫻井翔が大人の社会科見学で奈良へ！『SHOWチャンネル』聖徳太子を深堀り

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月30日14時から、『SHOWチャンネル 大人の社会科見学』の放送が決定。今回も、MCの櫻井翔が、羽鳥慎一、小峠英二、吉村崇のおなじみメンバーと大人の社会科見学で奈良に繰り出す。

■ジェシー（SixTONES）ら豪華ゲスト陣をスタジオに迎えクイズ＆トークも大盛り上がり！

スタジオには、新水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』から成田凌、岡山天音、新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン』からジェシー（SixTONES）、知英、さらに、松丸亮吾、ゆうちゃみ、ヒコロヒー、エルフ・荒川の総勢8名を迎え、クイズとトークで盛り上がる。

■番組情報

『SHOWチャンネル 大人の社会科見学スペシャル』

12/30（火）14:00～16:00放送

出演者

MC：櫻井翔

ゲスト：

新水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」：成田凌・岡山天音、

新日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-」：

ジェシー（SixTONES）・知英

荒川（エルフ） ヒコロヒー 松丸亮吾 ゆうちゃみ（50音順）

ロケ・スタジオ：羽鳥慎一 小峠英二 吉村崇

