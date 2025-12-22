櫻井翔が大人の社会科見学で奈良へ！『SHOWチャンネル』聖徳太子を深堀り
12月30日14時から、『SHOWチャンネル 大人の社会科見学』の放送が決定。今回も、MCの櫻井翔が、羽鳥慎一、小峠英二、吉村崇のおなじみメンバーと大人の社会科見学で奈良に繰り出す。
■ジェシー（SixTONES）ら豪華ゲスト陣をスタジオに迎えクイズ＆トークも大盛り上がり！
スタジオには、新水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』から成田凌、岡山天音、新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン』からジェシー（SixTONES）、知英、さらに、松丸亮吾、ゆうちゃみ、ヒコロヒー、エルフ・荒川の総勢8名を迎え、クイズとトークで盛り上がる。
■番組情報
『SHOWチャンネル 大人の社会科見学スペシャル』
12/30（火）14:00～16:00放送
出演者
MC：櫻井翔
ゲスト：
新水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」：成田凌・岡山天音、
新日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-」：
ジェシー（SixTONES）・知英
荒川（エルフ） ヒコロヒー 松丸亮吾 ゆうちゃみ（50音順）
ロケ・スタジオ：羽鳥慎一 小峠英二 吉村崇
■関連リンク
番組公式X
https://x.com/shiyagare4