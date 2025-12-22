　22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比890円高の5万510円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万480.76円に対しては29.24円高。出来高は2万1792枚となっている。

　TOPIX先物期近は3416ポイントと前日比21.5ポイント高、現物終値比3.93ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50510　　　　　+890　　　 21792
日経225mini 　　　　　　 50510　　　　　+890　　　339218
TOPIX先物 　　　　　　　　3416　　　　 +21.5　　　 28504
JPX日経400先物　　　　　 30790　　　　　+180　　　　1416
グロース指数先物　　　　　 646　　　　　　-1　　　　3538
東証REIT指数先物　　　　1973.5　　　　　 -13　　　　 167

