日経225先物：22日正午＝890円高、5万510円
22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比890円高の5万510円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万480.76円に対しては29.24円高。出来高は2万1792枚となっている。
TOPIX先物期近は3416ポイントと前日比21.5ポイント高、現物終値比3.93ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50510 +890 21792
日経225mini 50510 +890 339218
TOPIX先物 3416 +21.5 28504
JPX日経400先物 30790 +180 1416
グロース指数先物 646 -1 3538
東証REIT指数先物 1973.5 -13 167
株探ニュース
