¡Ö¿Æ¤Ë¶µ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¾ßÌý¤Ë¤ï¤µ¤Ó¤òÍÏ¤«¤¹¤Î¤Ï¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡©¥Þ¥Ê¡¼¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÃËÀ¤ÎÈ¤¤Î»ý¤ÁÊý¤ËÃíÌÜ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¤ï¤µ¤Ó¤ò¾ßÌý¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤ÎºîË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ï¤µ¤Ó¤ÏÁÇºà¤Ë¤Î¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿©»ö¥Þ¥Ê¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤ð(@irk_hrk)¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡ÖÈ¤¤Î»ý¤ÁÊý¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤ð¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÌµÎÁ¤Î¿å¤òÍê¤àÃËÀ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤¢¡¢¿å¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ãÏÂ´¶¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¿©¤ÙÊý¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡Ö»ØÅ¦¤Î»ÅÊý¡×¤¬Âç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤È¤¢¤ë¿©»ö¤ÎÀÊ¤Ç¡¢½÷À¤¬¾ßÌý»®¤Ë¤ï¤µ¤Ó¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¡Ö¤½¤ì¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤À¤è¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿Æ¤Ë¶µ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶°ì¸À¤òÉÕ¤±Â¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢½÷À¤Î»ëÀþ¤ÏÃËÀ¤Î¼ê¸µ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¸«»ö¤Ë¥¯¥í¥¹¤·¤¿È¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
½÷À¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤É¤¦¤â¡×¤ÈÂç¿Í¤ÊÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜ¤ÏÍºÊÛ¤À¡£¥Þ¥Ê¡¼¤ò¸ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦´¶¤¸¤¿ÆÉ¼Ô¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¢£Àµ¤·¤µ¤À¤±¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¤è¤ê¡¢ÅÁ¤¨Êý¤âÂçÀÚ¤Ë
ËÜºî¤Ë¤Ï3.7Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢200·ï°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤µ¤Ó¤ÏÁÇºà¤Ë¤Î¤»¤¿Êý¤¬É÷Ì£¤¬Î©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦ÃÎ¼±¤ò¶¦Í¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃËÀ¤Î¡È¸À¤¤Êý¡É¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤¦¤¹¤ë¤È¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ç¤¢¤ë¡£Àµ¤·¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤À¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¢£Ãí°Õ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
¤½¤â¤½¤â¡¢¿©»ö¤Î¾ì¤ÇÁê¼ê¤Î¿©¤ÙÊý¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤ò²õ¤¹¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤Ï¤º¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢¾å²¼´Ø·¸¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Á¹þ¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¯¥í¥¹È¤¤Î¿ÍÊª¤«¤é¡Ö¿Æ¤Ë¶µ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢È¿È¯¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÀµ¸í¤è¤ê¤â¡Ö¿Í¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤òÀÅ¤«¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥®¥ã¥ó¥®¥ã¥ó¡¢¥Í¥Á¥Í¥Á¡¢¾Ð´é¤Çµî¤ë¡ÄÅÜ¤êÊý¤Ë¤â¡¢À³Ê¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë
¤ð¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤¬¡Ö1ÈÖÉÝ¤¤ÅÜ¤êÊý¡×¤òÉÁ¤¤¤¿Åê¹Æ¤À¡£´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡Ö¥®¥ã¥ó¥®¥ã¥ó·¿¡×¡¢ÍýµÍ¤á¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¡Ö¤Í¤Á¤Í¤Á·¿¡×¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð´é¤Î¤Þ¤Þµ÷Î¥¤òÀÚ¤ë¡ÖÊî»§·¿¡×¡£
¤È¤¯¤ËÊî»§·¿¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤ÏÂ¿¤¯¡¢¡ÖÅÜ¤é¤Ê¤¤¡áµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£ÅÜ¤ê¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢´Ø·¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸å¤«¤éµ¤¤Å¤¯¡£¤½¤ÎÀÅ¤«¤ÊÉÝ¤µ¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Îµ²±¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤ð¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢note¤Î¸ÂÄêÌ¡²è¤ä¡¢LINE¥Þ¥ó¥¬¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿Î¢¥Ð¥¤¥È¡¡¡Á¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Âå¹Ô¡Á¡×¤òÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤ËÀø¤à¡È¸ÀÍÕ¤Î°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡É¤òÉÁ¤¯ºîÉ÷¤Ï¡¢º£¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
