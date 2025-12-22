21日夕方、新潟市中央区のアパ―トで火事があり住人の女性(74)が死亡しました。



火事があったのは、新潟市中央区日の出2丁目の高橋荘B棟の佐藤友子さん(74)方です。21日午後5時ごろ、近隣住民から「アパート1階から火が出ている」と消防に通報がありました。



■近隣住民

「最初煙が上がっていて、オレンジ色の火は見えましたけど比較的速く炎はおさまった。」



火は約1時間半後に消し止められましたが、木造2階建てのアパートの1階約20㎡が焼けました。また、1階から佐藤さんが意識不明の状態で見つかり、病院に搬送されましたが死亡しました。警察は死因などを調べています。