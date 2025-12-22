シワも、花粉も、時間も。全部まとめて、すっきり簡単解決！【日立】のドラム式洗濯乾燥機がAmazonに登場中‼
風アイロンでふんわり仕上げ。天日干しより、やさしい仕上がりに【日立】のドラム式洗濯乾燥機がAmazonに登場!
日立のドラム式洗濯乾燥機は、日立独自の「風アイロン」技術を搭載したアイテムだ。大容積のビッグドラムで衣類を舞い上げながら、時速約300キロメートルの高速風を吹きかけてシワを伸ばし、ふんわりと仕上げる。衣類温度約65度の低温乾燥により、やさしい仕上がりを実現する。
「快速洗乾」コースでは、洗濯後に乾いた空気を取り込みながらスピーディーに乾燥。忙しい日でも短時間でしっかり洗って、シワを抑えて仕上げることができる。
清潔面では、「除菌清潔プラス」コースを搭載。水で洗えないものも除菌・消臭・ウイルス抑制が可能で、ドラムを回転させずに形くずれも防ぐ。「花粉」コースでは、衣類に付着した花粉を洗濯機内で落とし、排水とともに流す。
おしゃれ着洗いにも対応しており、たっぷりの水を循環させながらドラムをほとんど回転させずにやさしく洗う設計。
乾燥経路自動おそうじ機能により、洗濯時に毎回ダクト内のホコリを自動で洗い流し、乾燥効率の低下を防ぐ。抗菌糸くずフィルターはくしの本数が多く、ごみを集めやすい構造で、振るだけで簡単にお手入れできる。
まとめ洗いや大物洗いにも対応するゆとりの大容量設計で、日々の家事にゆとりをもたらす一台となっている。
