きょうは北風が冷たいものの、晴れて平年よりも気温は高くなるでしょう。

【写真を見る】あす夜は三重を中心に雨予想 きょうは北風強まるも青空が広がり洗濯日和に 予想最高気温は名古屋･津で13℃ 岐阜で14℃ 愛知･岐阜･三重の天気予報（12/22 昼）

正午前の名古屋市内は、雲はほとんどなく青空が広がっています。気温は11.4℃、湿度は39％で、北寄りの冷たい風が強く吹いています。

きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。空気がカラッとして、各地で洗濯日和になりそうです。風が強まりやすいため、洗濯物はしっかり留めて干しましょう。



最高気温は名古屋や津で13℃、岐阜で14℃の予想です。風が冷たく、日陰では気温よりも空気が冷たく感じられるでしょう。

あす夜は三重県を中心に雨予想

【週間予報】

あす火曜日は晴れ間が広がるものの、夜は三重県を中心に雨が降り出すでしょう。あさって水曜日や木曜日は広く雨が降りますが、気温は平年よりも高くなる見込みです。



その後、金曜日以降は平野部を中心に晴れるでしょう。上空に寒気が流れ込み、土曜日は各地で厳しい寒さになる予想です。平野部でも最高気温が10℃に届かない所が多いでしょう。



天気や気温の変化で体調を崩さないよう、お気をつけください。