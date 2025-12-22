ミセス・大森元貴「名前をつけたのも東京の…」 バンド名「Mrs. GREEN APPLE」決めた瞬間回顧 3人で過去を振り返る
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が、20日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（後11：00）に出演。バンド名を決めたいきさつを明かした。
【写真】ドイツを満喫するMrs. GREEN APPLE＆3人がソーセージを堪能した家庭料理店
番組で訪れたドイツで、現地の名物料理・ソーセージを味わうために家庭料理店に入店。店内の雰囲気に3人は「なんかいいな〜」「落ち着くね」「一息ついているな」と満喫している様子を見せ、大森が「料理が出てくるまでのこの時間とかですら、日本だとないもんね」と話し、多忙な日々を送っていることをうかがわせた。
続けて、若井が「懐かしい感じもしているんだよね、今、この感じが」と話し出し、大森と藤澤も「わかる」と共感。その流れで大森が「ミセスの名前をつけたのも、東京のファミレスの中でMrs. GREEN APPLEっていうバンド名を決めたぐらいなので」とバンド名を付けた場所を告白した。
このエピソードに若井は「スタジオの帰り途中に皆で反省をしたりとかね。次のライブどうしようかみたいな話もしたりとか、ご飯を食べながら何かいろいろ話したりする機会が多かったから、特別感があるよね、こういう時間ってね」とこれまでを振り返り、久しぶりの空間に心境を吐露した。
